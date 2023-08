Ramoncín sobre Daniel Sancho: "Si ves esta historia de una persona sin apellido conocido, es un asunto truculento"

MADRID, 12 (CHANCE)

En medio de la conmoción generada por la impactante confesión de Daniel Sancho, acusado de haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrita en Tailandia, el reconocido artista Ramoncín ha hablado públicamente sobre el caso, expresando su sorpresa y tristeza por los acontecimientos que involucran a la familia Sancho.

"Es un tema muy delicado", ha declarado Ramoncín para el equipo de Europa Press. El cantante reconoce que "es muy difícil pronunciarse": "Yo conozco al padre, me parece un actor estupendo y un tipo estupendo, y observamos eso desde una visión de alguien que tiene sentimientos encontrados. Si ves esa historia de una persona que no tiene apellido conocido, que no lo conoces de nada, y es un asunto truculento que ha pasado fatal, y hay que ver lo que ocurre y tal, estando por medio una persona a la que conoces, respetas, y que la gente quiere".

El músico también hace hincapié en la dificultad de la situación para la familia Sancho: "Es una historia terrible. En Tailandia intentan hacer una instrucción muy corta, que normalmente dura tres meses, mientras que aquí duran hasta dos años. A veces, por casos complejos, se pide que la instrucción se prolongue. Es muy aturullado. Nos sorprende, pero ellos lo tienen que resolver en 90 días y abrir el juicio. Ahora es una cosa desagradable".

Ramoncín comparte sus experiencias personales con Rodolfo Sancho, resaltando su impresión positiva del actor: "Conozco a Rodolfo, nos hemos encontrado, no hemos entendido muy bien. Me he llevado muy bien. Yo he coincidido con su padre, un tío con el que coincidimos en muchas cosas durante muchos años. Las veces que he visto a Rodolfo me parece un tío estupendo, hemos coincidido en muchas cosas".

El músico ha ofrecido su perspectiva sobre la situación de Daniel Sancho, sugiriendo que enfrentará un juicio rápido y una condena severa en Tailandia. Ramoncín no ha dudado en explicar el proceso legal que podría llevar a que cumpla su condena en España después de un tiempo en prisión en el extranjero.

Finalmente, Ramoncín también ha abordado el tema de los rumores falsos en el mundo de la música, comentando sobre el reciente bulo que anunciaba la muerte de José Luis Perales. "No es nuevo lo de matar a la gente en el mundo de la música, lo han sufrido muchos compañeros", concluye.