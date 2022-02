Radiografía del alquiler en España

Laura vive con su familia y sus dos hijos en El Escorial, al norte de la Comunidad de Madrid. Por una casa de 120 metros cuadrados, tres habitaciones y ubicada en una urbanización cerrada con piscina e instalaciones deportivas paga 660 euros al mes. Lleva cuatro años residiendo en esa vivienda y está contenta porque sus vecinos, con casas similares a la suya, están abonando 900 euros mensuales. En todo este tiempo a Laura el alquiler solo le ha subido de acuerdo al IPC.

50 kilómetros separan el domicilio de Laura del de Alejandro. Él junto a su mujer y sus dos hijos reside en Madrid capital. En un piso de casi 100 metros cuadrados con 3 habitaciones por el que paga 950 euros al mes de alquiler, comunidad incluida. Asegura estar contento y mantener una buena relación con su casero. 'Cuando hay algún problema, algún desperfecto le llamo y él se pone en contacto con el seguro del hogar'.

En pleno centro de la capital reside también Silvia. En su caso paga 850 euros al mes por un piso muy pequeño, de apenas 40 metros cuadrados y sin nada incluido. Solo lleva seis meses residiendo en él por lo que la mensualidad aún no le ha subido nada. Sí nos reconoce a COPE que la vivienda es muy reducida. 'Tiene dos habitaciones, pero una es muy pequeña. La cocina también lo es'.

De Madrid damos el salto a una ciudad media. Valladolid. En pleno centro reside Ana con su pareja. En su caso tiene un casero menos habitual: el ayuntamiento de la ciudad. Ellos llevan dos años acogidos a un alquiler municipal por el que pagan 524 euros el mes con calefacción y agua incluida además de trastero y plaza de garaje. Un piso de 80 metros cuadrados de dos habitaciones del que también solo ha notado el incremento del IPC. Ana admite a COPE que el precio es ajustado pero hay un pero: el tener de casero al consistorio, nos dice, 'es armarse de paciencia porque todo el tema de averías, desperfectos o mejoras en la vivienda es burocracia que lleva su tiempo. Hay que mandar escritos o llamar por teléfono que te lo cogen una de cada diez veces'. Alba nos pone este ejemplo. 'Ahora mismo cuando se estropea algo en casa la media es esperar unos tres meses aproximadamente a que lo cambien. Nos beneficiamos de un alquiler municipal pero tiene otras desventajas como es el hecho de que los plazos de espera para cualquier cosa se amplían muchísimo'.

Audio





Valladolid es una ciudad de tamaño medio. Como también lo es Oviedo. Allí reside Alejandro con su mujer. Llevan casi cinco años de alquiler por un piso de unos 50 metros cuadrados por el que pagan 594 euros al mes. En todo este tiempo les han subido la mensualidad 30 euros.

De Oviedo damos el salto a Jaén, una de las más baratas de España para alquilar. Ignacio reside con su mujer y un bebé recién nacido en un piso de 100 metros cuadrados con dos dormitorios, trastero y plaza de garaje por el que paga 550 euros al mes, comunidad incluida. Están contentos porque en su caso la propietaria de la vivienda ni siquiera les ha subido el IPC. Ella prefiere asegurarse un beneficio más bajo a cambio de tener en su vivienda una familia estable que no le ocasione problemas.

Jaén tiene uno de los precios más económicos en España en el mercado del alquiler al igual que Lugo. De esta forma lleva Cristina viviendo los últimos ocho años. Por un piso de dos habitaciones con plaza de garaje paga 464 euros al mes. Hace dos años su casero le subió 30 euros la mensualidad. Ella está contenta porque su relación contractual es buena y de momento no piensa en comprar. Por su trabajo no sabe si seguirá residiendo en la ciudad gallega.

El ALQUILER VA GANANDO PESO

La última estadística de Eurostat sigue confirmando que en España continuamos prefiriendo lo de comprar casa en vez de alquilar. Se impone esta cultura pese a que la opción del alquiler va ampliando terreno. Ahora mismo el 24% de las viviendas en España son de alquiler frente al más del 30% que representan en la UE. Para que nos hagamos una idea de la diferencia con nuestros vecinos europeos en el caso de Alemania llega hasta casi el 50%.

Los portales inmobiliarios son los que mejor reflejan la evolución del alquiler en nuestro país. Según Idealista de media el precio por metro cuadrado está en los 10,6 euros con una gran disparidad geográfica. Así las ciudades más baratas para alquilar son Zamora (donde se paga 5,7 euros por metro cuadrado), Lugo (5,9) o Jaén (6,1). Oviedo donde reside Alejandro se queda en mitad de la tabla (7,8) al igual que Valladolid donde vive Ana (7,2) y con precios similares a los de Pontevedra, Salamanca, Córdoba o Guadalajara. En cambio, las más caras son Barcelona (15,8), San Sebastián (15,3) y Madrid (14,7). Elevado es también el precio en Bilbao (12,5), Palma de Mallorca (11,5) así como en Vitoria, Cádiz o Sevilla (10).

LO MÁS DEMANDADO POR EL INQUILINO Y POR EL PROPIETARIO

Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios asegura a COPE que el inquilino hoy por hoy lo que más mira es el precio. 'Si tú tienes un presupuesto de 500 euros no te puedes hacer ilusiones de querer una vivienda con zona verde, garaje... no te queda más que asumir lo que hay. Tampoco hay mucho para elegir. La demanda es mucho mayor que la oferta. Hoy la gente pide lo que puede, no lo que le gustaría'.

Rebajan sus expectativas porque su planteamiento de alquilar no es por mucho tiempo. 'A veces vienen con la idea de tres habitaciones pero que podrían valerse con dos y cogen de dos. En cambio, cuando vas a comprar un piso pides otros requisitos como que no sea interior, que tenga ascensor... Los alquileres no son muy largos. Se rota y cambia bastante por cuestiones de trabajo o porque se está pensando en la compra y aprovechan ese tiempo para ahorrar. Solo las personas que ven que no pueden mejorar en su trabajo están el mayor tiempo posible'.

¿Hay algo determinado que les frene a la hora de alquilar un piso u otro? Nos responde que los muebles. 'Algunos propietarios meten en la vivienda los muebles que les sobran de otros sitios y son anticuados y no gustan'. Otro pero es la falta de plaza de aparcamiento. 'Si el piso no tiene garaje muchas veces lo rechazan porque si viven en zonas de difícil aparcamiento quieren parking'.

Eso del lado de los que buscan alquilar. Pero... ¿qué demandan los que alquilan a otros su vivienda? 'Que sea funcionario porque da mucha tranquilidad, seguridad y estabilidad. A veces que no tenga hijos, que no tenga mascotas... pero eso está basado en su propia experiencia personal porque hemos tenido personas solas que han dejado un piso muy mal y otras con animales y muchos hijos que lo han dejado fenomenal'. Tampoco hay pegas a estudiantes o personas de otras nacionalidades. 'Cuando son estudiantes los contratos se ponen a nombre de los padres lo cual garantiza el pago. Aquí no preocupa la solvencia pero sí el cuidado del piso y lo que puedan molestar a la comunidad de vecinos'.

Martínez confirma a COPE que los propietarios cada vez exigen más garantías. 'Contratos fijos, ingresos.... legalmente se puede pedir un mes de fianza y hasta dos suplementarios. En el caso de Madrid u otras capitales se va al máximo. Hay quien mira incluso en la empresa en la que trabajas. Se mira cada vez más porque si llega un momento de desahucio los problemas son grandes'.

¿Y el punto de fricción más habitual en esa relación entre inquilino / arrendador? Pues los pequeños arreglos, las averías. 'Siempre hay problemas. Lo primero a la hora de quién lo tiene que pagar. El propietario da por hecho de que si es por desgaste debe hacerlo el inquilino y éste suele decir que lo pague el otro. En las pequeñas reparaciones es donde más conflictos hay'.