Se queja de que su vecina escucha Taburete y la respuesta del grupo se vuelve viral: "Mal gusto..."

Los gustos musicales son infinitamente variados. Aquello que a una persona puede parecerle extraordinario a otro puede parecerle mediocre, o incluso podría llegar a odiarlo. Sin embargo, y uno de los grandes problemas que surge con el uso de las redes sociales, es que nos hemos acostumbrado a compartir nuestros pensamientos en ellas de cualquier forma. Y algunas veces, esos pensamientos obtienen una respuesta que no siempre puede gustarnos.

El cantante de Taburete, Willy Bárcenas, en 2017. EFE/Javier CebolladaJavier Cebollada

Es lo que le ha ocurrido a este usuario de Twitter, que se quejaba de que su vecina estaba "escuchando 'Taburete'", y su respuesta fue la de responder, y así lo recoge en su mensaje: "¿Qué he hecho yo para merecer esto? He hecho cosas mal, ¿pero he matado yo a alguien? Pregunto".

mi vecina escuchando taburete y se oye por mi pared QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? HE HECHO COSAS MAL, PERO HE MATADO YO A ALGUIEN? PREGUNTO — nachete ���� (@nachoxsuescun) October 26, 2020

Sin embargo, lo que no se esperaba era la contudente respuesta que obtendría, nada más y nada menos, del grupo Taburete.

A modo de defensa, el grupo encabezado por Willy Bárcenas respondía a este usuario de forma escueta pero tajante: "Está bien que no nos escuches Nacho, no pasa nada, gente con mal gusto ha habido siempre".

Está bien que no nos escuches Nacho, no pasa nada, gente con mal gusto ha habido siempre https://t.co/Qfkxt4DakI — TABURETE (@taburete89) October 29, 2020

La polémica de Marbella

Taburete ha sido protagonista de otras grandes polémicas. La última de ellas se remonta a agosto de este mismo año. Durante uno de sus conciertos de Marbella, comenzaron a difundirse a través de redes sociales diversas imágenes que se convirtieron, inmediatamente, en tendencia.

Todo ello fue porque se difundieron una serie de vídeos en los que, aparentemente, el público no mantenía la distancia de seguridad. De hecho, en un momento concreto durante el especátuclo, se escucha a Willy Bárcenas gritar sobre el escenario: "¡Ni una puta mascarilla!". Días más tarde el grupo emitía un comunicado en el que se escudaba de esas acusaciones.

"Como banda no participamos de la organización, de la venta de entradas, del control de los aforos, ni de nada que tenga que ver con el montaje del evento. Nosotros nos limitamos a cumplir nuestro cometido, que era dar un concierto respetando todos los protocolos porque hay que seguir por el covid-19. Preocuparos de vuestra responsabilidad", indicaba el comunicado.

Unas palabras que no tuvieron el efecto deseado y se vieron obligados publicar un vídeo en sus redes sociales para disculparse: "Cuando estamos tocando 'Sirenas', me fijo y veo a muchísima gente que se ha bajado la mascarilla. Entonces de ahí la frase 'ni una puta mascarilla'. Lo hago como un reproche, no alentando a la gente a quitarse la mascarilla porque sería imprudente", aseguró Willy Bárcenas.