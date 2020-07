¿Qué efectos secundarios tendrá la vacuna contra el coronavirus en nuestro organismo?

La vacuna contra el coronavirus se está tratando de alcanzar por numerosas farmacéuticas mundiales casi a contrarreloj. Además, teniendo en cuenta del poder contagioso que entraña este Sars-CoV-2. Eso sí, los médicos están avisando sobre algo que deberemos tener en cuenta cuando esa esperada noticia llegue y tengamos ese remedio frente a la COVID-19.

Como cualquier vacuna, podríamos encontrarnos con efectos secundarios, teniendo en cuenta esa premisa que asegura que “cada cuerpo es un mundo”. En lenguaje médico a esto se le denomina comportamiento reactogénico. Es decir, esto significa que desde el momento en el que nos aplicamos la vacuna, podríamos sentir dolor o algún tipo de malestar conforme pasen las horas.

Stat News es una reconocida web de divulgación científica que ha asegurado que todas las vacunas que se están desarrollando para combatir el coronavirus podrían causar principalmente: dolor de cabeza, fatiga, fiebre, escalofríos y dolor en los brazos. Pero que no cunda el pánico. Los médicos han indicado que esto no debería preocuparnos si se trata de manifestaciones leves. Más bien es una “buena noticia” porque estos síntomas indicarían que la inyección está funcionando en nuestro organismo y que nuestro sistema inmunológico comienza a reaccionar, actuar y a manifestarse levemente.

Kathryn Edwards es directora científica del Programa de Investigación de Vacunas Vanderbilt en Tennesse y aseguraba lo siguiente: “Creo que una de las cosas que tendremos que darnos cuenta es que todas esas vacunas serán reactogénicas...es decir, que irán asociadas a reacciones”. Reacciones, valga la redundancia, que son claves para entender que la vacuna está causando buenos efectos en nuestro organismo. Dos proyectos científicos avanzados están desarrollando la ansiada dosis contra la COVID: Moderna y una empresa china.

En los siete meses de trayectoria que lleva el coronavirus en todo el mundo, seguimos atentamente el número de contagios, fallecidos, ingresos en UCI... Ahora, miramos expectantes la llegada de la vacuna que nos haga retornar a nuestra vida antes de la COVID-19.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7Bpic.twitter.com/Svd3MhCXWZ