¿Puedo usar típex en la EBAU? Esta es la lista del material que sí puedes llevar al examen y el que no

El pasado miércoles 1 de junio, La Rioja era la comunidad encargada de arrancar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año 2022, una fecha marcada en el calendario de miles de estudiantes en toda España, que servirá para determinar su futuro en los próximos años. La Rioja acogía el pistoletazo de salida a nivel nacional, en un inicio marcado por los nervios de los estudiantes, quienes no han soltado los apuntes hasta el último minuto, y en la que se han visto pocas mascarillas.

El entorno del polideportivo de la Universidad de La Rioja (UR) se llenaba desde primerísima hora de la mañana de cientos de estudiantes mochila al hombro y apuntes en mano, reunidos en pequeños grupos para rascar los últimos minutos antes del inicio del primer examen para cerca de 1.500 alumnos, repartidos entre Logroño y Calahorra.

Este lunes, día 6 comienzan los exámenes en Madrid, donde se alargarán hasta el día 9. Entre el 6 y el 8 se examinan en Cantabria y Murcia, mientras que entre el 7 y el 9 hacen los exámenes en Galicia, Navarra, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, y Baleares. El día 8 arranca la EBAU en Asturias, País Vasco, Castilla y León y Canarias. Los últimos alumnos en examinarse, entre el 14 y el 16 de junio, serán los de Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla.

En cuanto al modelo de examen, este año el formato vuelve a ser más flexible y sencillo, lo que supone que los estudiantes tienen más posibilidades de elegir entre las distintas preguntas del examen. Este modelo proviene de la pandemia y lo que fue denominado como 'modelo covid', cuando se adaptó el contenido de la prueba para garantizar al máximo la equidad y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, con independencia de las circunstancias a las que accedió a la enseñanza.





Qué material puedo llevar a los exámenes de la EBAU o Selectividad

Uno de los aspectos que cualquier estudiante debe tener en cuenta antes de ir al examen es qué material puede llevar y cuál no, para evitar las dudas una vez se encuentre en el lugar donde vaya a examinarse, que puedan derivar en un aumento de nervios. En cuanto al uso de típex, no está permitido en los exámenes. Lo que debe hacer el alumno si se equivoca es tachar la palabra o la frase errónea y seguir escribiendo más adelante.

Respecto al resto de materiales, los comunes, independientemente de la asignatura, son el bolígrafo azul o negro. No está permitido utilizar bolígrafos de color rojo y tampoco lápiz. Para las asignaturas en las que el alumno tenga que hacer cálculos matemáticos, puede llevar una calculadora científica que no sea programable, es decir, que no pueda almacenar datos. Además, para el examen de dibujo técnico se puede llevar tanto regla, como escuadra, cartabón y compás.