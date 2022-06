Posibilidad de examinarse con un suspenso y formato flexible: las claves de la EBAU que arranca en La Rioja

Este miércoles, 1 de junio, arranca la convocatoria de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) de este 2022. De los más de 200.000 estudiantes que se presentarán a este examen, los primeros son los de La Rioja, que comienzan a examinarse este mismo miércoles. Hasta el 17 de junio, los estudiantes de las distintas comunidades autónomas irán presentándose a este examen, que determinará qué estudios elegirán el próximo año y, seguramente, a lo que se van a dedicar en el futuro.

El pasado 2 de febrero, se publicó en el BOE la Orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la EBAU, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2021-2022. Mientras que la convocatoria ordinaria debe finalizar antes del 17 de junio, la extraordinaria lo hará como máximo el 15 de julio o el 16 de septiembre, dependiendo del periodo por el que se opte en cada región.

Además, "con el fin de facilitar la adecuación de la celebración de las pruebas a las medidas necesarias derivadas de la pandemia", la Selectividad de este año tendrá, preferentemente, una duración de un máximo de cuatro días, si bien en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial, tendrá, preferentemente, una duración de un máximo de cinco días.

Claves de la EBAU de 2022

La principal novedad de este año es que los alumnos con un suspenso al acabar segundo de bachillerato podrán presentarse a las pruebas de acceso si el claustro así lo ha acordado, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Esta medida "excepcional" solo se podrá aplicar, tal y como establece el nuevo real decreto de evaluación, promoción y titulación, si el profesorado cree que el estudiante ha alcanzado los objetivos adecuados; que no haya habido una inasistencia continuada y no justificada; que se haya presentado a las pruebas y hecho las actividades necesarias para su evaluación y que la media aritmética de las notas en todas las materias sea igual o superior a cinco. A efectos del cálculo de la calificación final de Bachillerato, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada.

Por otro lado, este año el formato vuelve a ser más flexible y sencillo, lo que supone que los estudiantes tienen más posibilidades de elegir entre las distintas preguntas del examen. Este modelo proviene de la pandemia y lo que fue denominado como 'modelo covid', cuando se adaptó el contenido de la prueba para garantizar al máximo la equidad y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, con independencia de las circunstancias a las que accedió a la enseñanza.

Cómo serán los exámenes

Cada prueba tiene una duración de 90 minutos y habrá una única propuesta de examen con varias preguntas. Cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Se podrán utilizar también preguntas de opción múltiple, siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50 por ciento.

Aquellos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales. Asimismo, podrán examinarse de una segunda lengua extranjera distinta de la que hubiera cursado como materia del bloque de asignaturas troncales.

El alumnado podrá presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que esta sea superior a la anterior.

Como ya es habitual, la calificación se calculará ponderando un 40 % la nota de la EBAU y un 60 % la puntuación final de la etapa de bachillerato. Además, hay cuatro puntos adicionales que se pueden obtener de las asignaturas troncales. Será cada alumno el que dedica si presentarse a estos contenidos y, en caso de hacerlo, de elegir de qué materias examinarse.

Cuándo es la EBAU en cada comunidad autónoma

Los primeros alumnos en examinarse son los de La Rioja, donde las pruebas se desarrollarán entre el 1 y el 3 de junio. A continuación, el día 6 comienzan los exámenes en Madrid, donde se alargarán hasta el día 9.

Entre el 6 y el 8 se examinan en Cantabria y Murcia, mientras que entre el 7 y el 9 hacen los exámenes en Galicia, Navarra, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, y Baleares.

El día 8 arranca la EBAU en Asturias, País Vasco, Castilla y León y Canarias. Los últimos alumnos en examinarse, entre el 14 y el 16 de junio, serán los de Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Cómo gestionar los nervios y el estrés

La EBAU es el examen más determinante en la vida de un estudiante, por lo que es habitual afrontarlo con muchos nervios, tensión e incluso estrés y ansiedad. En 'La Linterna' hemos hablado con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, que nos ha dado algunas claves para afrontar esta prueba.

La experta explica que, si no se controlan los niveles de estrés, los estudiantes pueden manifestar"emociones negativas", que afectarán a sus niveles de rendimiento, autoestima y salud. "No descansan bien y la alimentación no es la mejor", ha agregado. Además, el papel de los padres en estos días es fundamental, ya que, aún sin ser conscientes de ello, intervienen activamente en sus estudios. "Son un referente desde muy pequeños e influyen en su personalidad", ha asegurado la experta. "El acompañamiento de los padres es muy útil para ayudarles a conocer sus fortalezas", ha agregado.