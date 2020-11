¿Puedo publicar audios de amigos o compañeros de piso en las redes sociales?

Durante este fin de semana se ha hecho viral en redes sociales la historia de Elena Cañizares, una estudiante de enfermería de Ciudad Real que recientemente ha dado positivo en coronavirus. Elena trasladó el mensaje a sus compañeras de piso, pero para su sorpresa, ellas no se mostraron de acuerdo en que se quedara en el piso que compartían guardando la cuarentena. La estudiante ha denunciado este comportamiento a través de su cuenta de Twitter y muestra cómo sus compañeras le acusar de ser "egoísta" a través del grupo de WhatsApp que comparten.

Después de todo el revuelo, una de las compañeras la amenaza con denunciar a la estudiante por publicar la conversación públicamente a través de su cuenta de Twitter. Tras comprobar la gran repercusión que habían tenido sus declaraciones, Elena decidió borrar los mensajes y ha pedido públicamente que no dejen de insultar a sus compañeras, así como que paren de buscarlas.

Este último episodio nos ha llevado a preguntarnos hasta qué punto es legal publicar audios de amigos o compañeros de piso en las redes sociales sin su autorización.

Álvaro Escudero es abogado especializado en derecho penal y en COPE.es hemos querido preguntarle si esto es legal y qué consecuencias podría acarrear hacerlo. Para Álvaro se trata de un asunto "controvertido", pero ha recordado que "es fundamental tener claro si quien hace los pantallazos y los difunde participa en la conversación". En este caso, la situación es menos grave que si la difusión de los mensajes o de los contenidos de la conversación corrieran a manos de una tercera persona completamente ajena a la misma.

Sin embargo, la clave "es el contenido de esas conversaciones", ha explicado Escudero. Si alguno de esos contenidos publicados en las redes sociales vulneran algún derecho, como el derecho de algún participante a la intimidad, "sí se podría enfrentar a una demanda y a una reclamación de responsabilidad civil".

¿Qué penas podría acarrear un delito de este tipo?

Álvaro Escudero ha considerado que debería hablarse "de un delito de revelación de secretos", que tendría posibilidades de denunciarse de forma civil. A partir de ahí, de considerarse que se ha vulnerado la intimidad de una persona al difundir cierto contenido que va en perjuicio de esa misma persona, la indemnización se limitaría a "una indemnización". Es decir, "pagar una indemnización de responsabilidad civil a un perjudicado".

Finalmente, hemos querido saber si en su opinión profesional este episodio protagonizado por Elena Cañizares y sus compañeras de piso podría tener algún tipo de recorrido legal, su respuesta ha sido clara: "No. Aunque sabemos que quien decide es un juez, mi opinión es que no tiene recorrido". Sin embargo, ha querido recordar que si hubiese autorización expresa de las personas implicadas en la conversación, "no habría ningún problema en divulgar esa información", ha concluido.