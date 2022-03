'Programa de Prevención del Acoso Escolar Olweus': Un método que se está empezando a utilizar en las escuelas

El bullying o acoso escolar son conceptos que todos conocemos y es que cada vez hay más en las escuelas. En España los casos han aumentado en los últimos cinco años y, actualmente, uno de cada siete niños lo sufre todos los días. Al ser un país en el que hay una gran cantidad de población estudiando en primaria y secundaria, el bullying y el ciberbullying(por redes sociales)se dan de manera muy frecuente. Los datos son graves, 11.229 niños y adolescentes aguantan cada dia el acoso personal y por móvil de otros compañeros.

Además, varía dependiendo del sexo de la víctima. Los chicos suelen ser acosados por tener un rendimiento físico peor, no ser bueno en deportes o ser el "rarito" de la clase, una persona que saca buenas notas y estudia demasiado, considerando que no tiene vida social. Pero las chicas suelen sufrir por el tema de la belleza, si no es "guapa" y se critica su forma de vestir, entre otras cosas. La solución que los expertos proponen para este problema es la prevención. Por ello, ahora apuestan por el 'Programa de Prevención del Acoso Escolar Olweus' (OBPP), que fue desarrollado por el sueco-noruego Dan Olweus. Fue el primer hombre que investigó el acoso en los colegios druante más de 35 años.

El bullying tiene tres componentes esenciales

Olweus definía el bullying como "una persona que sufre bullying cuando él o ella se encuentra expuesta repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de una o más personas, y donde a él o ella le resulta difícil defenderse". La primera vez que se utilizó este método preventivo fue en Noruega en 1983. Se establecieron que había tres componentes esenciales del bullying: un comportamiento agresivo, que se repite de manera constante y que implica un desequilibrio de poder y fuerza. No obstante, puede darsede manera directa física o verbalmente, y también de manera indirecta a través de la exclusión de la persona dentro de un grupo o la propagación de rumores falsos.

Padecer esta situación puede afectar negativamente a los niños, creándoles problemas de autoestima e incluso de salud mental, como ansiedad, depresión y soledad. Se ha detectado que los niños que hacen bullyinga otro, tienen más probabilidades de sufrir alcoholismo, abuso de sustancias, desordenes de personalidad y delincuencia. Los estudiantes que se encuentren en un ambiente escolar en el que ocurra esto, tendrán una mayor dificultad a la hora de concentrarse y aprender. Sin embargo, si el ambiente es cómodo, seguro y respeto, disminuye la probabilidad de que haya casos de acoso.

Las 12 estrategias para la prevención

El OBPP aboga por "un cambio sistémico cuyo objetivo es crear un ambiente escolar seguro y positivo. Sus metas son reducir los problemas existentes de bullying entre estudiantes, prevenir nuevos problemas y lograr mejores relaciones entre los compañeros en las escuelas". En este programa no solo entran los estudiantes, si no que se incluye también a los padres, maestros y toda la comunidad que pueda servir de ayuda para la prevención. Según el OBPP, los adultos de los colegios deben mostrarse amables e interesados por los niños y adolescentes, establecer límites y no permitir ciertas conductas, explicar las consecuencias y actuar como la autoridad. Con esto, se pretende que el mensaje anti-bullying quede impregnado en el entorno escolar.

Este programa ya se ha empleado en varias escuelas en estudios experimentales que duraron dos años y se ha comprobado que hay un claro éxito. Se ha conseguido reducir hasta en un 70% el acoso, así como las conductas antisociales derivados de este. Los cuatro principios del OBPP se han traducido en 12 estrategias que ayuden a guiar el proceso anti-bullying en todos los niveles de las escuelas y a los padres, involucrándolos más y ofreciéndoles apoyo y participación. Estas son las siguientes:

Enfoque integral en el ambiente escolar.

Evaluar el bullying en la escuela.

Formar un grupo que refuerce las actividades de prevención.

Capacitar al personal para la prevención del bullying.

Establecer y seguir una serie de reglas y políticas.

Involucrar a los niños en diálogos regulares sobre el bullying.

Aumentar la supervisión adulta en los lugares que sea más frecuente que ocurra.

Intervenir de manera consistente y adecuada.

Obtener el apoyo de los familiares para la prevención.

Proporcionar apoyo continuo.

Involucrar a la comunidad.

Continuar los esfuerzos a largo plazo.