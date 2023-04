El problema de los estudiantes con el tercer trimestre: "Más que forzar a estudiar, hay que planificar"

Más de millones de alumnos afrontan en los colegios e institutos el último trimestre del curso académico en España. Es el tramo final del camino recorrido durante un año y la culminación de todo el proceso de aprendizaje ¿Cómo podemos mejorar los resultados en estos 3 últimos meses? ¿Cómo lograr que los alumnos estén motivados? Casi tres millones de alumnos españoles de la ESO y Bachillerato afrontan la tercera evaluación. Tres meses donde si no lo han hecho hasta ahora, toca ponerse las pilas antes del verano.

El buen tiempo, las ganas de salir y el cansancio acumulado durante el año no ayuda, por eso hay que tratar de motivarles. Mercedes Bermejo es psicóloga: "Más que forzar a estudiar, consensuar una planificación, es decir, cómo se va a organizar el día, cómo se organizan los tiempos en la medida que son más mayores, a los niños les damos mayor libertad para que ellos lo puedan organizar y ver si luego hay un cumplimiento de ello y si no lo hay, pues luego todo eso tiene una serie de consecuencias que en la media de lo posible si puede ser consensuada siempre es mejor, como por ejemplo el tiempo que estamos estudiando que no haya contacto con pantallas como por ejemplo con el móvil".

Aunque con la nueva ley repetir será más complicado, lo cierto es que puede pasar. Un equipo académico puede tomar esa decisión en España. Uno de cada tres alumnos de 16 años ha repetido al menos un curso en su vida. Se permitirá pasar de 1º a 2º de bachillerato con dos suspensos y obtener el título con una pendiente; la etapa podrá cursarse en tres años en circunstancias especiales (por ejemplo deportistas de élite) y se mantienen los exámenes de recuperación (en la ESO se han eliminado este curso).

Los cambios

Para titular en bachillerato, con carácter general, será necesaria la evaluación positiva en todas las materias, aunque excepcionalmente se podrá conseguir con una única materia pendiente si el alumno ha alcanzado las competencias adecuadas; no haya habido una inasistencia continuada y no justificada; se ha presentado a las pruebas y tenga una media aritmética de las calificaciones igual o superior a cinco.

En el caso de la secundaria, una de las novedades es que el número de suspensos no será el criterio determinante a la hora de promocionar de curso, sino que la decisión final estará en manos del profesorado. De manera colegiada, evaluará si el chico ha alcanzado los objetivos de la etapa. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá usar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.