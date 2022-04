¿Por qué hay lagos que son de color rosa? Estas son las causas que explican el fenómeno

La costa sur de Australia Occidental tiene uno de los lugares más bellos y famosos del mundo. En una isla no muy grande llamada Middle Island, se halla el Lago Hilier. Este lago se caracteriza porque sus aguas son de color rosa. En otros puntos del mundo, también ha habido otras masas de agua que se han vuelto rosas durante un período de tiempo específico. Sin embargo, el Lago Hilier se ha mantenido rosa siempre, independientemente de la estación del año o de la temperatura ambiente. Pero, a pesar de que se le denomine como "lago", no es exactamente eso.

Un lago se caracteriza porque sus aguas son dulces. No obstante, el gua de Hilier contiene ocho veces más de concentración de salque el propio océano. Aun así, el exceso de sal no parece ser la causa de que se de su color rosa chicle, puesto que hay otras masas de agua con mucha concentración salina y no han obtenido ningún color diferente. Desde hace años, los científicos han planteado infinidad de teorías que pudiesen dar explicación a este fenómeno. Sin embargo, la que ha parecido ser más razonable y que ha aceptado la comunidad científica fue la propuesta de un equipo de científicos de la Universidad de Vermont.

Microorganismos halófilos y otras explicaciones

Explicaron que el color rosa se debía a la combinación de una serie de microbios halófilos (los que pueden sobrevivir en ambientes con grandes cantidades de sal). Así que los investigadores decidieron secuenciar el ADN de todos los seres vivos que habitaban el lago. Encontraron que había (por lo menos) unos 500 organismos diferentes (bacterias, virus, algas, etc.). De todos estos microorganismos halófilos, detectaron que algunos tienen carotenoides, unas sustancias encargadas de protegerlos de la sal. Su reacción da lugar a colores llamativos, como el rosa, amarillo, verde o naranja.

Resulta que los dos microorganismos que más se encuentran en el Lago Hilier son la Salinibacter ruber (cuyo colo está entre el rojo y el naranja) y la Dunaliella salina (color rojizo). Por lo tanto, la mezcla de estos colores da como resultado un tono rosa. Gracias a este estudio, los resultados se podrían aplicar al caso del lago rosa más grande de Europa: en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja (España). De la misma forma que el Lago Hilier, sus aguas tienen elevados niveles de sal, hasta el punto de que expulsa bloques de sal que son recogidos y vendidos.

No obstante, parece ser que la combinación de la sal y los organismos halófilos no son la única causa que puede crear que el agua tome un color rosa. En Argentina hubo un período en el que una de sus lagunas se volvió rosada, pero no era un fenómeno natural, sino que las industrias habían decidido verter sus residos químicos, ensuciando y contaminando el lago. Otro ejemplo en el que no están los microorganismos es el lago de las montañas de la Columbia Británica (Canadá). Además de la sal, sus aguas no tienen oxígeno. En su caso, el color del agua es consecuencia de la degradación de las rocas, que la decoloran. Por lo tanto, muchas son los casos de aguas rosas que tienen distintas explicaciones.