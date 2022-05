¿Por qué determinada música ha mitigado el dolor colectivo de la covid?

Un versión de una canción de Michael Jackson para solidarizarse con las víctimas de covid se hizo viral en China al inicio de la pandemia, y en España el 'Resistiré' del Dúo Dinámico se entonó en todos los balcones para dar ánimos ante la irrupción del SARS-CoV-2, pero ¿por qué determinada música mitiga al dolor colectivo?.

Esta es la pregunta que ha resuelto una investigación llevada a cabo por el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal y el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que ha descubierto que el ritmo, el mensaje de la letra y la comunicación no verbal de los videoclips son elementos que, adaptados, son efectivos para mitigar el dolor colectivo.

Los investigadores han analizado en profundidad el exitoso vídeo que hicieron en febrero de 2020 un grupo de músicos de todo el mundo que trabajaban para la empresa Shenzhen Meifeiya Culture Communication Co. Ltd. en China y que grabaron una versión de la canción 'You are not alone' de Michael Jackson para expresar su apoyo a las familias afectadas por el estallido de la covid-19 y a las personas que trabajaban en primera línea.

En el vídeo hablaban del aislamiento y las grandes dificultades sobrevenidas, al tiempo que apoyaban a la gente de su país de acogida y transmitían un mensaje positivo y de esperanza.

El estudio, que publica la revista 'Behavioral Sciences', lo ha dirigido la catedrática de Psiquiatría e investigadora del Instituto de Neurociencias de la UAB Lydia Giménez-Llort, que ha desmenuzado la música, letra e imágenes del vídeo.

"Cuando vi el vídeo me sentí profundamente tocada. Empaticé con el sufrimiento del pueblo chino y de los cantantes, por sus expresiones y por las imágenes tan impactantes de los hospitales, ambulancias y calles vacías", ha confesado Giménez-Llort.

Según la catedrática, que explica que el duelo colectivo es una expresión de la madurez, la cohesión y el respeto de una sociedad, el objetivo del estudio fue identificar las características de la composición que permitían empatizar tan bien con las experiencias de duelo personal y colectivo, sentir la comprensión de los demás y poner en valor herramientas de resiliencia individual y social.

La psiquiatra quería "entender cómo los elementos puestos en juego al reversionar un vídeo musical habían servido para mitigar una experiencia traumática compartida".

Según Giménez-Llort, "la psicología positiva, la música y escribir canciones son estrategias no farmacológicas que pueden tener un gran valor para regular emociones y pensamientos, especialmente en momentos de tristeza y dificultades".

En el caso estudiado, "versionaron una balada, un tipo de canción romántica que hace preguntas en un verso y da respuestas en el siguiente. Y escogieron 'You are not alone', que describe la incomprensión de una persona que ha perdido a su amada y, a medida que van pasando los días, va sintiendo el peso insoportable de la soledad, a pesar de estar en medio de la multitud", ha descrito la investigadora.

"Hay un gran paralelismo con la situación de Wuhan, que afrontó sola el embate del estallido de la epidemia, mientras el resto del mundo cerraba fronteras y no hacía demasiado desde la distancia", ha añadido.

El vídeo musical "redimensiona ese dolor emocional a nivel social y acompaña respuestas que señalan elementos de fuerza y ??resiliencia social. Lo hace desde la voz de personas extranjeras, pero que se sienten hijas adoptivas, incluyendo la participación de niños chinos como elemento de pureza y futuro", ha descrito el vídeo analizado.

"Así, la persona que le escucha siente la comprensión de los demás y se da cuenta no solo de que tiene apoyo externo, sino que tiene una gran fortaleza interior y colectiva, que no está sola", explica Giménez-Llort.

El trabajo ha concluido que el vídeo de la versión juega cambiando la cinemétrica (los tipos de planos, duración, etc.) y la comunicación no verbal para dar fuerza cuando describe de forma empática la situación y cuando transmite el mensaje de apoyo.

El estudio también ha identificado elementos de algunos de los procesos típicos del duelo, como las cinco etapas descritas por Kübler-Ross (negación, rabia, negociación, tristeza, aceptación); el proceso dual de Stroebe and Schut (ir transitando entre pensamientos de pérdida y recuperación) y el modelo bioecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner (al redimensionar la experiencia individual a la social).

También ha identificado en el videoclip el modelo 'tend-to-befriend' (que describe cómo las figuras femeninas de la estructura social afrontan los problemas o momentos de estrés estableciendo alianzas y dándose soporte mutuo a corto y largo plazo).