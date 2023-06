El 46 por ciento de los españoles cocinan a diario

Casi la mitad de los españoles, en concreto el 46 por ciento, sigue cocinando a diario en España, pero según un estudio de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) dejar platos preparados para otros días es cada vez más frecuente. De hecho, el informe refleja que 1 de cada 4 personas cocina como máximo entre 3 y 4 veces por semana y el 14 por ciento lo concentra en 1 ó 2 veces.

Tan solo el 28 por ciento de los que preparan el menú familiar reconoce que le gusta crear nuevas recetas. Tampoco somos muy imaginativos en las técnicas que empleamos, sobre todo plancha, a la que recurren asiduamente 8 de cada 10 cocineros y el horno que utilizan a menudo 7 de cada 10.



Falta de tiempo y de imaginación

Isabel tiene 55 años y explica a COPE que cada vez cocina menos “por falta de tiempo y porque mis hijos ya no están en casa y no me siento tan obligada. Cocino un día que llego a casa pronto o el domingo para toda la semana y se me da bien. Soy la reina de la plancha y ahora en verano hago comidas frías. He descubierto la quinoa, sí considero que soy innovadora porque trato de probar cosas nuevas, hago recetas que veo por ejemplo en tik tok como ensaladas que incluyen frutas”.

Para Melani de 26 años planificar los menús es un auténtico quebradero de cabeza: “todas las semanas lo intento, pero luego y, ya desde el momento de comprar, me desvío del plan previsto y suelo comprar casi siempre lo mismo. Cocino el domingo para el almuerzo de toda la semana. Reconozco que lo que como finalmente es sota, caballo y rey. Las cenas sí que las preparo a diario, pero cosas muy sencillas tipo un revuelto de huevos, una tosta con algo o pollo a la plancha”.

“Trato de concentrar lo que cocino en un único día a la semana y la verdad es que no invento mucho. Suelo preparar verdura a la plancha, algo de pescado y un pollo asado y con eso voy tirando de lunes a viernes. Lo más práctico para mí es el horno”, señala Carlos de 31 años.

Fibras, hidratos complejos y pescado, las 3 grandes carencias

A la hora de elaborar los menús y según explica a COPE el catedrático de Nutrición en la Universidad CEU San Pablo, Gregorio Varela, hay carencias generalizadas en nuestra alimentación que debemos subsanar para que nuestra dieta sea equilibrada: “nos falta fibra, nos faltan hidratos de carbono complejos como los que aportan las legumbres porque ni siquiera un tercio de los españoles alcanza las recomendaciones de consumo de este alimento que es muy completo y también nos preocupa el que haya caído el consumo de pescado un 20 por ciento en muy poco tiempo”.

Cocinar para varios días es tendencia

Asegura Varela que ha participado en la elaboración del estudio de FESNAD que los más asiduos ante los fogones son sobre todo “parejas de mediana edad con hijos; parejas senior y mujeres de entre 60 y 80 años”. A su juicio también el llamado batch cooking, que consiste en cocinar a la vez diferentes recetas para varios días de la semana o hacer preparaciones intermedias para combinarse y crear otras en poco tiempo, también puede ser interesante: “porque nos permite elaborar recetas interesantes y recurrir a ellas en lugar de comprar productos precocinados y bastante menos saludables”.

Tímidas innovaciones en la forma de cocinar

Con respecto a las técnicas culinarias, el 84 por ciento asegura que lo que más emplea es la plancha, seguida del horno que utiliza el 72 por ciento y en tercer lugar de los guisos tradicionales que elaboran frecuentemente el 54 por ciento, pero según Varela de forma aún tímida vamos incorporando otras formas de cocinar que antes solo se empleaban en los restaurantes.

“Es verdad que seguimos usando sobre todo la plancha y el horno, pero vamos incorporando otras como la cocina al vapor (el 20 por ciento), papillote (8 por ciento) o cocina a baja temperatura (4 por ciento). La fritura también ha ido perdiendo enteros en el ranking, a veces sustituida por las freidoras de aire que pueden ser una opción más, pero sin abusar de las cantidades como elemento de compensación por una elaboración más baja en grasa que la tradicional”, subraya Varela.

Según el estudio de FESNAD, elaborado con 1.100 encuestas efectuadas en abril y mayo de 2023, para el 67 por ciento el sabor, la textura y el olor son los 3 factores en los que más nos fijamos para elegir como se va a a elaborar un plato; un 63 por ciento valora si es saludable o no y el 58 por ciento se fija en que la elaboración del plato cuente con productos frescos y de temporada.

Reforzar la educación alimentaria, asignatura pendiente

Para no caer en modas o en dietas milagro y poder elaborar menús equilibrados que previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares; este experto en nutrición aboga por reforzar la educación alimentaria desde la infancia como herramienta clave para nuestra salud y nuestro bienestar: “está claro que cuando comemos mejor es cuando conocemos los alimentos, es decir, intentamos hacer la compra; los preparamos correctamente mediante técnicas saludables y apetecibles y disfrutamos compartiéndolos. Cuando esa cadena se va rompiendo están en juego unos hábitos alimentarios saludables”.

“Hay que educar e informar sobre habilidades y técnicas culinarias para que cocinar no sea un lastre para nosotros sino algo divertido. Debemos aprender que es mejor comer sin pantallas y acompañados; saber aprovechar una variedad de alimentos cada vez mayor y también a reutilizar la comida sobrante”, zanja Varela.