La policía indonesia asegura que dos detenidos han confesado que mataron a Mati Muñoz
El cuerpo de la española, de 72 años, ha sido encontrado este sábado tras dos meses desaparecida en el país asiático
La Policía indonesia aseguró que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia).
La Policía de Lombok Occidental afirmó en un comunicado difundido en la madrugada de este domingo que los sospechosos han sido detenidos por el "homicidio premeditado y robo con violencia" de Muñoz, de 72 años, y cuyo cadáver la policía de la isla dijo haber hallado este sábado
