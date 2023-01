Todos los que tienen perros están de acuerdo: son el mejor amigo del hombre. Por si quedaba alguna duda, así lo demuestra la cantidad de contenido viral en redes sociales en que ellos son los protagonistas. En los videos que rondan por internet es posible ver divertidas reacciones de estos amigos peludos en diversos contextos, así como algunos actos más enternecedores en los que ayudan a otros animales o humanos.

En España los perros reinan los hogares. De hecho, en muchas ocasiones se han hecho virales videos muy graciosos de peludos enseñando al mundo habilidades que se consideran propias de los humanos. Los mejores amigos del hombre siempre saben cómo resolver los problemas y nunca dejarán de sorprendernos. Son especialistas en hacer compañía, sacar una sonrisa y, en muchas ocasiones, hacer gala de su inteligencia.

??La curiosa mezcla viral de dos platos españoles que han hecho en un restaurante en Holanda : "bocadillo de..."



??Un usuario de TikTok ha compartido el plato que ha probado en un restaurante español en Holanda que le ha dejado sin palabras ?? https://t.co/mBLTk5MV6Z — COPE (@COPE) December 27, 2022

Alargar su vida sería el sueño de muchos, por no decir de todos. El momento en el que se hacen mayores es un trauma para algunos. Quién no ha dicho en alto que ojalá su compañero viviera para siempre. No es nuevo que interactuar con los perros aporta beneficios a las personas a la hora de afrontar el estrés y la depresión, ya que hay varios estudios que lo corroboran. Pero lo de este no tiene parangón.

"El perro vasco"

El usuario de TikTok @charlinds10 se dedica a subir contenido diverso sobre diversas situaciones. El humor español es algo muy característico de nuestro país y si ya lo unimos a los tópicos que existen según el lugar de donde seas pueden salir cosas como esta. Hay que dejar claro que utiliza un vídeo de otra persona que se hizo viral en su momento por otra razón, pero le da su toque para que a partir de ahora se le conozca como "el perro vasco" al animal que aparece en la publicación.

El vídeo comienza diciendo "yo no entiendo por qué la gente se descojona viendo a mi perro. Dicen que es vasco". continuación, llama a "Kukuxumusu", haciendo su aparición un perro de tamaño grande que pasea con un enorme tronco de un árbol. La increíble fuerza que tiene este perro en su mandíbula ha provocado que en la red lo hayan bautizado de esta manera por el tópico que existe en torno a los habitantes de esta zona de España. "Yo tampoco lo entiendo, si trae un palito de lo más normal, es que la gente hace una tormenta de un vaso de agua", comenta un usuario en la publicación.