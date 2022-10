Un perro que regala abrazos se hace viral: "Soy mayor y sufro artritis, pero todavía tengo mucho amor"

Todos los que tienen perros están de acuerdo: son el mejor amigo del hombre. Por si quedaba alguna duda, así lo demuestra la cantidad de contenido viral en redes sociales en que ellos son los protagonistas. En los videos que rondan por internet es posible ver divertidas reacciones de estos amigos peludos en diversos contextos, así como algunos actos más enternecedores en los que ayudan a otros animales o humanos.

En España los perros reinan los hogares. De hecho, en muchas ocasiones se han hecho virales videos muy graciosos de peludos enseñando al mundo habilidades que se consideran propias de los humanos. Los mejores amigos del hombre siempre saben cómo resolver los problemas y nunca dejarán de sorprendernos. Son especialistas en hacer compañía, sacar una sonrisa y, en muchas ocasiones, hacer gala de su inteligencia.

Una joven no sabía que le pasaba a su perra y la causa del problema se ha hecho viral Los perros son el mejor amigo del hombre. Pero, quien dijo esta frase, se olvidó de mencionar los dolores y quebraderos de cabeza que muchas veces provocan con sus travesuras Redacción Digital 18 oct 2022









Alargar su vida sería el sueño de muchos, por no decir de todos. El momento en el que se hacen mayores es un trauma para algunos. Quién no ha dicho en alto que ojalá su compañero viviera para siempre. No es nuevo que interactuar con los perros aporta beneficios a las personas a la hora de afrontar el estrés y la depresión, ya que hay varios estudios que lo corroboran. Pero lo de este no tiene parangón.

Un perro amoroso

Hay que trasladarse hasta Reino Unido para encontrarse con Connie, una hembra labrador que ya tiene unos cuantos años de edad. Vive en Brighton, Inglaterra, y todos sus vecinos la conocen porque le encanta sentarse en el exterior de su casa todos los días. La particularidad es que ofrece caricias gratis a todo aquel que pasa junto a ella. Así lo deja claro con un letrero que pusieron sus dueños en la pared junto a la que reposa.





Todos sonríen cuando se acercan a Connie y su cola se mueve. Becky Albon, una de sus vecinas, compartió el momento en el que vio al dulce cachorro acostado en su cama al aire libre por primera vez. Se paró a leer el letrero que decía: "Abrazos gratis: soy mayor y tengo artritis, pero todavía tengo mucho amor para compartir". Sin necesidad de que la convenciera más, se sentó durante cinco minutos para acariciarla.

Desde este momento, se ha viralizado. Este viejo animal tiene al vecindario enamorado, así como lo ha hecho con las redes sociales. Todos esperan que haga bueno en la calle para que Connie salga a la calle y poder compartir un momento así. Albon dijo que ver a Connie también le iluminó el día, pero ese sentimiento es el mismo para todos los que pasan un rato con ella. No hay quien pueda resistirse a los encantos de este labrador hembra.