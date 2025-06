Los disparatados resultados que dejarían a River Plate y Monterrey fuera del Mundial de Clubes cuando en otra competición serían primeros de grupo

Sin duda, es un sinsentido lo que podría ocurrir en el grupo E del Mundial de Clubes. Hay que recalcar que el criterio de la competición es que en caso de un empate a puntos, entre dos o más equipos, lo primero que se mira es el resultado que ha habido entre ellos, por lo que son indiferentes los goles que cada uno tenga a su favor o en contra. Por tanto, da igual que el equipo en cuestión meta una goleada si ha perdido el enfrentamiento particular.

A la última jornada se llega con Inter de Milán y River Plate con 4 puntos, Monterrey con 2 y Urawa Red Diamonds con 0 y sendos enfrentamientos entre italianos y argentinos y entre mexicanos y japoneses. En este grupo en concreto, lo que podría suceder, según la cuentas, es lo siguiente:

Marca Ejemplo de cómo puede quedar el Grupo E del Mundial de Clubes.

Si River Plate empata sin goles frente al Inter de Milán y Monterrey gana 1-0 al Urawa Red Diamonds, en condiciones normales los millonarios hubieran terminado primeros de grupo gracias a una diferencia de goles de +2, en un triple empate a cinco puntos, pero dado el criterio de desempate vigente en el Mundial de Clubes, quedaría eliminado. Algo similar se podría dar sí River e Inter empatan 2-2 y Monterrey gana por 3-0 o más goles al conjunto nipón. En este caso los mexicanos pese a tener un +3, como mínimo, en el diferencial de goles, se quedarían fuera del torneo. Hay que recordar que en los mundiales de selecciones, Eurocopas o Copa América se mira el golaverage general y no el particular y en caso de empate se va a criterios como el Fair Play, pero no sucede igual en este caso.