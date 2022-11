Un perro de agua español sordo se hace viral después de que su dueña le enseñe lengua de signos

Todos los que tienen perros están de acuerdo: son el mejor amigo del hombre. Por si quedaba alguna duda, así lo demuestra la cantidad de contenido viral en redes sociales en que ellos son los protagonistas. En los videos que rondan por internet es posible ver divertidas reacciones de estos amigos peludos en diversos contextos, así como algunos actos más enternecedores en los que ayudan a otros animales o humanos.

En España los perros reinan los hogares. De hecho, en muchas ocasiones se han hecho virales videos muy graciosos de peludos enseñando al mundo habilidades que se consideran propias de los humanos. Los mejores amigos del hombre siempre saben cómo resolver los problemas y nunca dejarán de sorprendernos. Son especialistas en hacer compañía, sacar una sonrisa y, en muchas ocasiones, hacer gala de su inteligencia.

Alargar su vida sería el sueño de muchos, por no decir de todos. El momento en el que se hacen mayores es un trauma para algunos. Quién no ha dicho en alto que ojalá su compañero viviera para siempre. No es nuevo que interactuar con los perros aporta beneficios a las personas a la hora de afrontar el estrés y la depresión, ya que hay varios estudios que lo corroboran. Pero lo de este no tiene parangón.

Un perro guía para sordos

Cuando Rafa, el perro de agua español protagonista de esta historia, fue llevado a casa por primera vez por sus nuevos dueños, no se dieron cuenta de que era sordo. Sin embargo, después de descubrir su pérdida auditiva, Jo Le Page y su familia estaban decididos no solo a ayudarlo a vivir su mejor vida, sino incluso a entrenarlo para ayudar a otros.

Su dueña buscó en línea para encontrar lenguaje de señas para perros y en solo ocho semanas Rafa aprendió las señales con las manos para sentarse, girar y acostarse. Ahora, con siete meses, nuestro amigo ha aprendido nueve diferentes. "Todo el entrenamiento se realiza con señales de mano. Los pulgares hacia arriba se usan para elogiar. No se pueden usar las manos de manera negativa, por lo que es difícil demostrar que algo es inaceptable. Este es solo el comienzo de su viaje", explica Jo.