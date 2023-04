Pepe Navarro asegura que su guerra judicial con Ivonne Reyes no ha terminado

MADRID, 30 (CHANCE)

Durante años hemos sido testigos de la guerra judicial que Ivonne Reyes y Pepe Navarro han tenido en los juzgados, todo entorno al mismo tema: demostrar o no que el presentador de televisión es el padre del hijo de la colaboradora. Una polémica de la que se lleva hablando años en los medios de comunicación y de los que ellos mismos han concedido entrevistas en diversos platós para defender su verdad.

Cuando pensábamos que esta guerra judicial había terminado o al menos íbamos a vivir un respiro, Pepe ha hablado ante los micrófonos de Europa Press para avisar públicamente a Ivonne que se prepare para lo que está por venir: "Que se prepare". El presentador nos ha asegurado que no ha pasado página y todavía tiene cosas pendientes: "O no. No se ha pasado página, al revés, al revés. Va a ser más duro".

El presentador nos ha confesado que "no he visto nada" sobre las críticas que ha recibido Ivonne por las operaciones estéticas que se ha realizado a lo largo del tiempo... lo que demuestra la indiferencia que tiene ante todos los temas de los sea protagonista la colaboradora.

Pillamos a Pepe saliendo de las grabaciones de 'El Desafío' y bromeaba ante nuestras cámaras de que él es igual de joven que el resto de concursantes: "Bien, bien. Salimos vivos. Sí, yo también soy joven". Eso sí, nos desvelaba que sus hijos todavía no saben que él participa y confía en sorprender a los espectadores: "Yo creo que sí, no lo saben todavía".