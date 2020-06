El peligro oculto que esconde el gel hidroalcohólico si lo usas en la playa

La advertencia que todos los años en esta época del año lanzan los dermatólogos permanece latente: debemos tener especial cuidado con el sol. Pero en este 2020, y tras el confinamiento, nuestra piel se encuentra más vulnerable que nunca. Las quemaduras solares se pueden producir con más incidencia. Y todo, porque nuestra piel no se ha adaptado correctamente a los rayos ultravioletas, como hacemos cada primavera. Este verano los ciudadanos desean más que nunca acudir a las playas y piscinas del país para tratar de normalizar la normalidad que se nos viene distinta derivada del coronavirus.

Por ello, y después de los meses que se han pasado en el confinamiento, numerosos expertos recomiendan que empleemos protección solar de 30 o más al salir a la calle y evitar las horas en las que el sol actúa con más vehemencia: entre las 12 de la mañana y las cinco de la tarde. Respecto al “aterrizaje” de toda España a las playas con mascarilla y gel hidroalcohólico, la situación se torna un tanto crítica.

El gel hidroalcohólico no está recomendado si acudes a la playa

No debes utilizar el gel hidroalcohólico si te vas a exponer al sol, ya que nos podemos abrasar y crearnos quemaduras solares bastante dolorosas. Por ello, frente a esta circunstancia y como alternativa es aconsejable el uso de crema con factor de protección solar para disfrutar de una ociosa jornada de playa o para la práctica de ejercicio físico.

Sobre el uso de mascarillas en las playas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos lanza una advertencia: no todas protegen frente a todos los tipos de radiación. Así que, es de vital importancia que también te protejas la piel que se encuentre cubierta por la mascarilla. Como siempre, es recomendable aplicar el protector solar al menos media hora antes de exponerte al sol y con una renovación constante cada dos horas. A esto deberemos sumarle ese cuidado especial (y también necesario) en aquellas zonas faciales que se encuentran cubiertas por la mascarilla que debemos emplear incluso en la playa.

¿Debemos ir duchados a la playa para evitar el contagio?

La Junta de Andalucía recomendaba a quienes quieran acudir a las playas una vez que estas puedan reabrir al baño durante la transición hacia la "nueva normalidad" de la crisis del coronavirus no permanecer en ellas "más de cuatro horas en horario de mañana o tarde para evitar aglomeraciones", así como ducharse antes de ir a ellas y al llegar a las mismas. Así figura en un decálogo de recomendaciones que, junto a otras de protección de la salud para la apertura de zonas y aguas de baño en Andalucía, aparece publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado lunes, 18 de mayo.

Sin embargo, el jefe médico de COPE nos indicaba lo siguiente al respecto: "No entiendo lo de ir duchado de casa. Con las manos lavadas, sí. Pero duchado no lo termino de entender porque el virus no sale por los poros de tu organismo", ha dicho. Almeida recordaba que el virus no se transmite por el agua.