Patricia Rato, Esther Doña, o Paz Padilla. Lluvia de rostros conocidos en las 'bodas de coral' de Cristina Yanes

MADRID, 25 (CHANCE)

Fecha marcada en rojo en el calendario de Cristina Yanes y José Luis Santos, que este fin de semana han celebrado su 35º aniversario como casados. Unas 'bodas de coral' que la enamorada pareja ha querido festejar por todo lo alto en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, a los que han invitado a pasar unos días muy especiales en Barcelona.

El epicentro de la fiesta, uno de los hoteles propiedad de la familia Santos en Barcelona, a donde el sábado vimos llegar a los invitados al enlace, entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos. Patricia Rato y Javier Moro -que casualmente acaban de celebrar su primer aniversario de boda-, Esther Alcocer Koplowitz y su marido, Pablo Santos; Jaydy Mitchell; Paloma Segrelles; Marián Camino; Paz Padilla y su novio, Fran Medina; Lydia Bosch y su hija Andrea Molina, o Esther Doña y Fiona Ferrer -que este 23 de septiembre ha cumplido 49 años- entre otros, asistieron a la velada que la conocida joyera y el empresario organizaron con mimo para celebrar su amor con sus seres queridos.

Unas 'bodas de coral' que se han alargado todo el din de semana. El sábado por la noche tuvo lugar, en el hotel de la familia del novio -uno de los más exclusivos de la ciudad condal- una fiesta de gala donde los invitados lucieron sus mejores galas.

Y el domingo llegó el momento de volver a darse el 'sí quiero'; una emotiva ceremonia en la que pudimos ver a Nuria March y su marido, George Donald Johnston III; a Patricia Rato y a Javier Moro; a Paz Padilla junto a su pareja Fran Medina; o al exmarido de Marta Ortega, Sergio Álvarez Moya, y en la que Cristina Yanes destacó por su elegancia con un espectacular vestido rojo con bordados blancos.

Una fiesta muy especial en la que sin embargo no vimos a Paloma Cuevas, una de las mejores amigas de la joyera, que no sabemos si logró pasar desapercibida ante las cámaras o si, por el contrario, no pudo asistir al 35º aniversario de boda de la joyera por encontrarse en Estados Unidos acompañando a Luis Miguel durante su gira.