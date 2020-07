One Direction regresa a Instagram para celebrar su 10º aniversario: ¿Habrá reunión de la banda?

MADRID, 23 (CulturaOcio)

Este jueves 23 de julio se cumple una década desde que One Direction, el popular grupo de pop formado por Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne debutara en el programa de televisión X-Factor. Sus fans tienen la esperanza de que algún día vuelvan a reunirse, y la banda ha decidido avivar ese sentimiento con una publicación en Instagram, la primera en cuatro años.

Aunque la publicación no da ninguna pista sobre su presunta reunió por su décimo aniversario, ha servido para recordar a los fans de One Direction que el grupo no se ha olvidado de ellos. "¡Mañana! Tu y yo tenemos mucha historia #10yearsof1D", escribieron en la red social junto a un diseño en blanco y negro en el que se lee "10 years of One Direction".

https://www.instagram.com/p/CC8g3QyBwZ8/?utm_source=ig_web_copy_link

Rápidamente, los seguidores del grupo se han volcado con el mensaje con comentarios como "estoy bien, estoy bien" o "gracias por 10 años de alegría, os amamos". Y aunque su reencuentro conmemorativo aún no es oficial, todo parece indicar que más pronto que tarde los cinco músicos volverán a juntarse en el escenario, al menos una última vez.

"Los miembros de One Direction están planeando hacer algo por su décimo aniversario en julio", asegura una fuente cercana a ETOnline. "Aún no se ha confirmado qué puede ser, pero los muchachos recientemente han comenzado a hablar con más frecuencia y están trabajando para dejar atrás muchas cosas".

"Con el estallido del COVID-19, los chicos están viviendo en diferentes partes del mundo, cada uno con su mánager y sus acuerdos. Es difícil adelantar cómo será su reunión, pero todos quieren hacer algo por sus fans", añade el medio.