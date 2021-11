Ómicron: así son los síntomas de esta nueva variante según la doctora que la descubrió

La nueva variante, Ómicron, del coronavirus está llevando a muchos países a poner nuevas restricciones, sobre todo a los pasajeros procedentes de África y suspender vuelos con África austral. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos, y su grupo de expertos, que está estudiando esta variante, ha explicado que no existen indicios de que esta nueva variante provoque más casos graves de COVID-19 o con síntomas que resulten diferentes a los de otras cepas anteriores.

Los expertos de la OMS apuntan que ómicron es una variante “altamente divergente” con “un alto número de mutaciones”, aunque estos mismos han asegurado que “todavía existen considerables incertidumbres”.

Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, ha sido la primera en alertar sobre esta variante y asegura que, hasta el momento, los pacientes contagiados han presentado síntomas muy leves.

En una entrevista concedida a la BBC, la doctora ha explicado que de momento no hay nadie con síntomas graves, pero que debemos estar en alerta por lo que pueda pasar: “ Lo que estamos viendo en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve. No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo ”.

Coetzee fue quien avisó a las autoridades sudafricanas de esta posible variante y los análisis confirmaron que estaba en lo cierto y enseguida la OMS como variante de preocupación.

El primer paciente con esta variante que atendió la doctora fue el pasado 18 de noviembre. Era una persona de 30 años que tenía “un poco de dolor de cabeza, no tenía dolor de garganta, lo describió como una picazón, sin tos ni pérdida de gusto u olfato”, aclaró. Durante ese día se presentaron pacientes con síntomas similares y, finalmente, se decidió alertar al comité de vacunas del Ministerio de Salud de Sudáfrica, del que ella misma forma parte: “Es fácil para mí decir ´escuchen, algo va mal hoy, he visto un panorama que no encaja con la variante delta´”, contó.

Fuente: Coetzee entrevistada por Andrew Marr / BBC





Muchos países son los que están adoptando restricciones a viajeros, pidiendo el certificado de vacunación y adoptando medidas como el cierre de la hostelería o muchos comercios y Angelique cree que esta nueva variante ya circula en esos países: “Sus médicos pueden estar enfocados en la variante delta y pasarla por alto, porque es fácil pasarla por alto. Si no fuese por el hecho de que nosotros en Sudáfrica no habíamos visto casos de covid en las últimas semanas, también la habríamos pasado por alto” .

Desde su identificación han sido varios los países que han reportado casos con Ómicron como son: Alemania, Reino Unido, Bélgica, Italia y Países Bajos, y desde este lunes la OMS ha confirmado la presencia en 45 países, entre ellos España y Portugal, este último país confirmando 13 positivos en el equipo de fútbol Belenenses, después de que uno de sus jugadores disputase dos partidos de clasificación para el Mundial ante la selección sudafricana.

Algunos expertos creen que el cierre de fronteras es lo que permite “ganar tiempo”, pero no ataja el problema de raíz. “La vacunación global es la única solución”, sentencia el epidemiólogo Antonio Gutiérrez-Pizarraya, doctor e investigador del Hospital Universitario Valme .