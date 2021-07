Ola de calor extrema en la Península: ¿Qué hacer para combatirlo?

El calor extremo ha llegado a España durante este fin de semana. Hasta 13 comunidades se han visto implicadas en un episodio meteorológico que ha dejado a muchas provincias con temperaturas superiores a los 45º. Pese a todo, finalmente, las comunidades que más han sufrido esta ola de calor han sido Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha Extremadura y Madrid.

Pese a la "tregua", donde, a priori, las temperaturas van a bajar hasta 10 grados en la mayoría de puntos donde se han alcanzado máximas este pasado fin de semana, la ola de calor se ha desplazado hacia el este peninsular. Las provincias de Alicante, Valencia y Murcia tienen este lunes avisos de nivel rojo (riesgo extremo) por temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 12 de julio.

Según la Agencia, las temperaturas seguirán subiendo este lunes en el área mediterránea y Canarias, ascenso que será notable en el sur del Levante, donde se superarán los 40º C y, localmente, se podrían alcanzar los 43º C o 44º C en Valencia, Alicante y Murcia. También se espera que se superen los 37º C en Málaga y otras zonas del extremo sudeste peninsular, así como los 34º C o 36º C en Baleares y Canarias.

Algunos consejos para combatir el calor

El cuerpo humano muchas veces sufre en demasía a causa de las temperaturas extremas, la pérdida de agua y de electrolitos puede generar pérdidas del conocimiento, insolaciones, deshidrataciones o calambres musculares. Al igual que sucede con todos los riegos que ponen en peligro al cuerpo humano, hay diferentes grupos poblacionales más sensibles que otros a las temperaturas de calor extremo.

1. Los niños menores de 6 años: Es importante que estén constantemente hidratados y con indumentarias con colores claros. Su exposición constante al sol en días de calor puede suponer algunos de los problemas ya mencionados.

2. Personas que realizan ejercicio físico o laboral en el exterior: Deberán intentar reducir la intensidad del trabajo en las horas puntas de calor. La hidratación se convierte en un aspecto clave.

3. Ancianos: Las personas de mayor edad, especialmente si viven solos, deberían ser visitados por miembros de la familia, amigos o vecinos. Una de las épocas más complicadas para los ancianos, es el verano.

La Organización de Consumidores muestra en el siguiente decálogo todas las medidas que deben tomar aquellas personas que no dispongan de un lugar donde refrescarse en los días más calurosos del verano:

1. Atento a los grupos de riesgo. Los bebés y los niños pequeños, las personas mayores o los enfermos crónicos requieren una especial atención cuando hace calor.

2. La hidratación es fundamental. Bebe agua y líquidos a menudo. No abuses de las bebidas con cafeína, ni de los refrescos azucarados. Evita el alcohol, que favorece la deshidratación.

3. Vigila tus comidas. Aliméntate bien. Evita las grandes comilonas y elige platos ligeros que también contribuyan a mantenerte hidratado. Ensaladas, fruta, sopas frías como el gazpacho, deben ocupar un lugar preminente en tus menús veraniegos.

4. Protégete del sol. Usa crema solar, y repite la aplicación varias veces al día. Con los niños extrema las precauciones, con un factor de protección elevado, evitando que estén al sol desprotegidos durante mucho tiempo. En la playa, la piscina o el parque, no pienses que estás a salvo bajo la sombrilla, ésta deja pasar parte de la radiación ultravioleta.

5. Mejor a la sombra. Procura permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados, evita exponerte a los rigores caniculares cuando no sea necesario. Recuerda que cuando hace mucho calor hay que reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día.

6. Vestido frente al calor. Usa ropa ligera, holgada, de tejidos transpirables. Elige calzado cómodo, que deje "respirar" a tus pies y que no te haga daño.

7. No te olvides de la mascarilla: recurrir a la mascarilla es, junto con el respeto a la distancia de seguridad y un lavado frecuente de manos, la mejor manera de contribuir a frenar la expansión de la COVID-19. Por eso, aunque te dé calor, aunque te agobie, usa la mascarilla.

8. Ojo al coche. Intenta conseguir una buena temperatura interior, pues el calor excesivo provoca somnolencia (y los consiguientes accidentes). Cuidado con niños, mayores o enfermos, y también con las mascotas: el golpe de calor puede ser fatal. Conviene tener también en cuenta, en el caso de coches detenidos, que estos pueden alcanzar grandes temperaturas en solo unos minutos.

9. Botiquín. Mantén tus medicinas en un lugar fresco, para que no les afecte el calor. Aunque muchas aguantan perfectamente temperaturas elevadas, otros fármacos son especialmente sensibles a los grados de más. Entérate de cómo conservarlos.

10. Si hace falta, ve al médico. Ante la aparición de síntomas que puedan haber sido provocados por las altas temperaturas (sequedad, piel enrojecida, pulso débil y/o acelerado, dolor de cabeza, malestar general, confusión, etc.), no dudes en solicitar asistencia médica.

Disfrutar del calor es posible también, siempre y cuando se sigan unas medidas preventivas para evitar castigar nuestra salud.