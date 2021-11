El nuevo semáforo covid diseñado por Sanidad: adiós a la 'nueva normalidad' y nuevos criterios con la IA

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Sanidad ya se encuentra elaborando un nuevo 'semáforo covid'. El departamento dirigido por Carolina Darias ha propuesto a las autonomías elevar los contagios aceptables en cada nivel de alerta.

Esto significa que, por ejemplo, el riesgo elevado arrancaría a partir de una incidencia acumulada de 300 casos frente a los 150 actuales. Este indicador es especialmente observado por las autonomías a la hora de adoptar medidas para frenar el avance del virus. Otra de las novedades que plantean desde Sanidad es que el cierre de bares y otros establecimientos no se ejecutará de forma automática cuando el riesgo sea muy elevado.









Dichos cambios se encuentran en el borrador del nuevo documento de actuaciones coordinadas que Sanidad ha trasladado a las autonomías y que será analizado en la Comisión de Salud Pública. Este cambio en los criterios llega tras la situación epidemiológica actual, que califican desde el ministerio de "muy favorable, con un marcado descenso de los casos graves y de la letalidad". El avance en la vacunación también ha sido otro de los motivos por los que han decidido, desde Sanidad, dar un paso adelante y dar un giro a los criterios establecidos en el 'semáforo covid'.









Por estos motivos plantean una revisión de los indicadores de riesgo y de las medidas asociadas para "ser especialmente prudentes a la hora de ir disminuyendo las recomendaciones y medidas de control aplicadas", explican desde el ministerio.

Así, la nueva normalidad arrancará con la incidencia en 50 casos, en lugar de 25 y recibirá una nueva denominación: "circulación controlada". De igual forma, a permisividad en los niveles de incidencia así como el análisis de la ocupación de camas hospitalarias sufre cambios adaptados a la nueva situación epidemiológica en el país.

¿Cómo se analizará ahora la ocupación hospitalaria?

El 'semáforo covid' mantiene entre los indicadores de riesgo la ocupación de las camas UCI, que permanecen en los mismos niveles. Sin embargo, se añaden otros dos: "tasa de nueva hospitalización por covid" y "tasa de nueva hospitalización en UCI", en los últimos siete días.

Además, las autonomías tendrán que seguir observando la incidencia entre las personas mayores de 65 años. Esta nueva propuesta de Sanidad elimina el factor de "trazabilidad" que determinaba si los contagios tenían un origen conocido y hacían una distinción entre brote y transmisión comunitaria.

¿Y qué criterio se seguirá ahora en locales y en el ocio nocturno?

Respecto a la reducción de aforos, Sanidad indica a las autonomías que no se producirá una reducción de aforos en el nivel bajo. Un aspecto destacado es que, el cierre de establecimientos, ahora aparece como una medida excepcional. Previamente, esta medida se producía cuando la CCAA en cuestión se encontraba en los niveles 3 y 4.

El nuevo 'semáforo' recomendaría también el cierre de locales de ocio nocturno cuando se alcance el nivel de riesgo alto que se determina cuando hay, como mínimo, 300 casos por cada 100.000 habitantes.

La ventilación: medida fundamental para ampliar aforos en funerales, bodas, cines o museos

La ventilación es clave en la prevención de la covid-19. Y, en esta nueva actualización que plantea Sanidad para el 'semáforo covid' se propone aumentar el aforo permitido en determinados lugares. En bodas, centros de mayores, funerales o velatorios, podrán ocuparse al 75% en aquellas zonas de riesgo bajo. Eso sí, siempre y cuando haya una adecuada ventilación.

En academias, cines, teatros o museos podrían ampliar su aforo en su totalidad en lugar del 75% que plantea el 'semáforo' actual.

Primeras reacciones por parte de las autonomías









El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado este martes que "no tiene ningún sentido" modificar el conocido como 'semáforo' del Covid-19, fijando que el riesgo bajo de transmisión se eleve hasta una incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes, frente a los 50 actuales.



"Le hablo con franqueza, ahora no tiene ningún sentido establecer cambios dentro de ese semáforo partiendo de la base de que ese semáforo no ha tenido una visión nunca de la realidad de donde se mide el pulso de esta pandemia que, además de los contagios, es sobre todo con la respuesta asistencial y sobre todo contando con un factor extra que es la vacunación", subrayaba el consejero.