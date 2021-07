El nuevo DNI electrónico pone en riesgo miles de puestos de trabajo

El futuro cercano de los negocios de fotografía se encuentra en jaque a raiz de la nueva medida impuesta por el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quién aplicó la nueva medida que exige que la fotografía del DNI pase a hacerse en las dependencias policiales en vez de en negocios fotográficos a partir del 2 de agosto con la implantación del nuevo DNI electrónico 4.0.

Entre los cambios introducidos, el nuevo DNI incluye la denominación en inglés (National Identity Card), puesto que la normativa europea exige que las palabras documento de identidad figuren en, al menos, otra lengua oficial de las instituciones de la UE. En el anverso, se ha añadido también el código de dos letras del Estado miembro (ES en el caso de España), impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas. "En los últimos años hemos sido capaces de desarrollar soluciones de acceso electrónico seguro de nuestros ciudadanos a los servicios públicos y privados. Y la Policía Nacional ha contribuido enormemente a este desarrollo", explicó Marlaska en la presentación.

Muchos autónomos y profesionales denuncian que sus negocios van a estar cerrados si esta medida sigue adelante. Es más, ante la crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid-19, el sustento principal de muchos negocios fotográficos son las fotografías de carnet. A pocos días para que la medida entre en vigor, Marlaska ha accedido a reevaluar esta nueva medida. Aun así, todas las personas afectadas continuan inquietas y a la espera de una respuesta firme por parte de Marlaska.

Jesús, tiene un negocio a escasos mestros y compartiendo calle con una comisaría en Madrid, su negocio vive estrictamente de las fotografías de carnet y tiene claro lo que pasará si la medida sale adelante. "Esta medida supone para mi negocio el cierre inmediato. Nosotros trabjamos al lado de la comisaría y vivimos de esto. Este cierre no solo me afecta a mi, sino a otros dos trabajadores de mi negocio, por lo tanto no habría forma de seguir adelante" ha explicado Jesús.

Jesús en su negocio permite a los clientes imprimir fotos realizadas con teléfonos móviles, aunque tal y como ha explicado, se dedica mayoritariamente a las fotos de carnet. Es más, en su empresa no se hacen fotos de estudio, por lo tanto, como dice Jesús, "Nuestro negocio vive de las famosas fotos de DNI. Rotundamente se puede decir que mi negocio está en riesgo. En primer momento que entre la ley, tenemos que cerrar" ha comentado.

La solución que han pedido los autónomos y los dueños de este tipo de negocios, según nos ha contado Jesús, es la misma que se va a hacer en muchos países de Europa. Mantener a los fotógrafos y que estos puedan subir su trabajo a una plataforma segura dentro del Ministerio de Interior para evitar porblemas de manipulaciones ajenas y que de este modo puedan mantener los puestos de trabajo. "Esperemos que desde el Ministerio de Interior se recapacite y se piense en la cantidad de puestos de trabajo que pueden perderse con esta medida" ha sentenciado.

Los diferentes sindicatos de Policía también se han posicionado del lado de los fotógrafos y piden que las fotografías del DNI no se hagan en comisaría.