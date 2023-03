Noche "decisiva" para avanzar en la extinción del incendio de Castellón tras una tarde difícil por el viento

El pronóstico sobre la evolución del incendio que afecta desde el jueves al interior de la provincia de Castellón es a primera hora de esta noche "mejor", tras haber superado un momento "difícil" entre las 16:30 y las 18:00 horas por la climatología adversa, aunque no se puede dar por estabilizado aún.



Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras visitar el Puesto de Mando Avanzado del incendio ubicado en Barracas, donde ha afirmado que no se prevé llevar a cabo nuevos desalojos en las próximas horas, como se había llegado a barajar, y ha indicado que se mantiene el balance de unas 3.800 hectáreas quemadas.



Puig ha indicado que ahora hay que aprovechar la "ventana de oportunidad" que se abre para el incendio, ya que hasta las cuatro de la madrugada van a mejorar las condiciones meteorológicas, por lo que 500 profesionales van a trabajar para "blindar" el perímetro y mantener la línea de protección de las llamas.



La situación, ha dicho, es "de cierta serenidad para afrontar la noche" por un descenso de las temperaturas y un acusado aumento de la humedad, antes de la jornada de este lunes, que será "decisiva" en "la nueva etapa" de la extinción del incendio, trabajos a los que se sumarán a primera hora los medios aéreos retirados por la falta de luz.

En la zona hay puntos con llama y algunos descuelgues, además de riesgo de carreras de fuego puntuales, pero durante la tarde no ha evolucionado la superficie y el perímetro y se ha superado una jornada complicada, manteniendo la línea de defensa de los puntos más complicados del incendio: el barranco de Maigmona y las zonas de Montán y Montanejos.



Además, se ha incorporado maquinaria pesada en Cirat y Montán para establecer áreas de defensa y discontinuidad, y durante la noche se mantendrán las líneas de control para evitar el avance del perímetro. Según ha expuesto el presidente, desde las cuatro de la madrugada hasta el mediodía de este lunes el viento será muy importante pero a partir de ese momento puede ir disminuyendo.



En uno de los momentos de mayor intensidad del fuego un grupo de bomberos se ha visto atrapado, y uno de ellos, por prevención, ha sido trasladado al hospital por inhalación de humo. El éxito, ha manifestado Puig, es que el incendio no cause daños personales a profesionales o vecinos, y en segundo lugar que se produzcan los menores impactos en las viviendas y enseres y en el patrimonio natural. Puig ha agradecido el esfuerzo de los medios de extinción del incendio, cuyo origen sigue investigando la Guardia Civil. La principal hipótesis es el factor humano y se investiga a cuatro personas que han declarado ya.



El presidente de la Generalitat valenciana ha apuntado a la despoblación como causa fundamental de este tipo de incendios, a lo que se añade el abandono de tierras, y por ello ha abogado por plantear la vinculación de la agricultura con la defensa del medioambiente. “No se trata solo de limpiar, tenemos que ir un paso más allá y avanzar en nuevas acciones porque han cambiado los usos del territorio, y hacerlo contando con los ciudadanos", ha indicado.