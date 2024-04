NEOS denuncia que Europa apoye el aborto como derecho fundamental e insta a defender la vida

La Asamblea de Asociaciones por la Vida que integra a más de 140 organizaciones de la sociedad civil y la Fundación NEOS han celebrado en su ciclo de conferencias en la Mutua de Madrid un acto con el título «Nos jugamos la vida. El Alma de Europa», un llamamiento en defensa de la vida ante el camino emprendido por la UE que persigue incluir el aborto en su Carta de Derechos Fundamentales. NEOS contó con la participación de representantes de distintas asociaciones de la sociedad civil españolas y europeas que quisieron compartir sus puntos de vista en la lucha contra el aborto ante un abarrotado auditorio.

Josep Miró i Ardèvol, coordinador de la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, fue el encargado de abrir el encuentro. El también presidente de e-Cristians afirmó que «este es el inicio de una oleada a favor de la vida que recorrerá Europa». Miró i Ardèvol ha afirmado que «el aborto es destructivo porque corroe moralmente a la sociedad al destruir el vínculo más fuerte, el del amor de la madre hacia el hijo engendrado. Además, es un suicido demográfico, ya que en España mueren más personas que nacen y, a pesar de ello, ya hay 1 aborto cada 3 nacimientos. Por último, los abortos de un año en España destruyen el 2% del PIB en capital humano, mucho más que la media del crecimiento potencial en los próximos años».

Pablo Siegrist, vicepresidente de la Federación Europea One of Us, ha alentado a la movilización frente a unas instituciones europeas que están en la deriva de la cultura de la muerte en sus resoluciones.

Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Neos, inició su intervención con una breve referencia a la gravedad de lo ocurrido en la última semana: «la victoria de ETA en las elecciones del País Vasco y el anuncio de Sánchez por continuar al frente del Gobierno» y animó a un entendimiento entre PP y Vox, necesario para frenar «la balcanización de España».

Mayor Oreja denunció que la Unión Europea quiere situarse a la vanguardia del progresismo con el enaltecimiento del aborto como piedra angular en su Carta de Derechos Fundamentales, frente al probable cambio a un titular conservador en la Casa Blanca. El exministro subrayó: «La Unión Europea nunca ha sido una táctica para enaltecer la cultura de la muerte; la UE nació para abrazar la cultura de la vida frente a las guerras europeas, fue la expresión de un alma. Sin embargo, hoy, cada vez más, tiene cuerpo -Consejo, Comisión, Parlamento- pero no alma». El presidente de NEOS alertó de que no habrá regeneración de la UE sin recuperar esa alma y reivindicó el sentido de la trascendencia. Para acabar, instó a reconocer los Derechos del no nacido y a sumar a millones de europeos en esta lucha.





María Calvo, escritora y profesora universitaria y miembro del patronato de NEOS, alertó de la desnaturalización de la mujer en las últimas décadas: «Estamos hechas para acoger la vida, para traer la vida al mundo, no para traer la muerte» y reclamó la necesidad de maternizar el mundo, de que volvamos a ser «humanos», con ayuda de lo divino. La profesora concluyó que «la maternidad es la donación del cuerpo por amor para que sea habitado por una alteridad que nos trasciende. Esa nueva criatura encierra en sí un enorme poder transformador y de esperanza: la generación de una nueva vida es siempre la transformación sin retorno de la faz del mundo».





María San Gil, vicepresidenta de NEOS y directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo, ha sido la encargada de presentar al filósofo, escritor y director del Instituto Philanthropos, Fabrice Hadjadj. Francés, de padres judíos, ateo primero y convertido al catolicismo por elección, es uno de los más notables intelectuales católicos contemporáneo. Su obra tiene un estilo ingenioso, hondo y audaz que hace conversos y fortalece en la fe al tiempo que es una medicina contra la desesperanza.

Fabrice Hadjadj cerró el acto con una ponencia alrededor del título de este encuentro: «¿Es posible interpretar “Nos jugamos la vida” mientras que estamos, efectivamente, jugándonos la vida?». Este título opone absorber lo serio en el juego, o absorber el juego en lo serio. En el primer caso todo debe convertirse en divertimento, esto es el ludismo. En el segundo, absorber el juego en lo serio es el utilitarismo, todo tiene que ser útil. Ludismo y utilitarismo son los dos polos entre los que oscilamos y se entienden para deshacerse del recién nacido y del anciano, ya que tanto el que acaba de nacer como el que está muriendo no son ni operativos ni divertidos.

Hadjadj recordó que «el alma de Europa, en los momentos de su mayor vitalidad, ha sabido mantener unidos la fe y la razón, la esperanza y la lucidez, la tradición y la aventura. Y hoy Europa está dispuesta a abandonarse a la dislocación de un tecnologismo mortífero». Para el filósofo francés, el combate al que nos enfrentamos exige coraje: «no solo arriesgar la vida por la justicia y la verdad, sino arriesgarla, mostrando que el mayor peligro es el de no arriesgar nada, el de no dar y acompañar la vida hasta el final».





El panel de ponentes para hablar sobre el alma de Europa estuvo integrado por representantes de la sociedad europea: Alexandra Linder, presidenta de la Federación Alemana por la Vida y miembro de One of Us; Nicola Speranza, secretario general de FAFCE; Margarita de la Pisa, eurodiputada del Parlamento Europeo por Vox, y José María Beneyto, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Esta mesa fue moderada por Patricia Santos, redactora jefe de El Debate en Bruselas.

Santos resumió esta mesa recordando a San Juan Pablo II «Europa, sé tú misma». Por su parte, Speranza animó a regresar a las raíces de Europa, al sentido verdadero de la comunidad que empieza por la familia. Beneyto quiso subrayar que la cultura europea es un permanente renacimiento e instó a volver un renacimiento en Europa. Para de la Pisa tenemos que elegir qué Europa queremos: si la que acepta sus raíces, una Europa cristiana con una dimensión trascendental o una instrumentalista que ve a las personas como objetos. Linder concluyó este panel afirmando la responsabilidad de Europa en el mundo, ya que somos el modelo histórico de la humanidad y de la dignidad.