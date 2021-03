Navarra.-Salud estudiará a lo largo del año la creación de una empresa pública para gestionar el transporte sanitario

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha avanzado este martes que su Departamento y el Departamento de Interior estudiarán a lo largo de 2021 la posibilidad de crear una empresa pública que se encargue del transporte sanitario en la Comunidad foral, actualmente licitado a empresas privadas y en situación de enriquecimiento injusto.

Induráin, que ha comparecido en el Parlamento a petición de EH Bildu para informar sobre este asunto, ha explicado que en octubre de 2019 se puso en marcha un comisión interdepartamental con el objetivo de abordar la situación del transporte sanitario, pero su trabajo se vio interrumpido por la pandemia.

En la actual situación, la consejera ha explicado que "el Departamento trabaja, ante el panorama de un sector que arrastra un situación de enriquecimiento injusto y por el compromiso con la ciudadanía hacia el que va dirigido el servicio, en una doble vía que puede ser confluyente".

Así, por un lado, el Departamento estudiará la creación de una empresa pública para que asuma la prestación del servicio, mientras que, por otro lado, se analizarán "las opciones y formas de licitación ante una situación de enriquecimiento injusto y los problemas detectados en el servicio, cuya supervisión, en todos caso, se intensificará".

"Son dos caminos que no son excluyentes, todo lo contrario, pero que pensamos que hay que transitar a la vez para evitar que suceda lo que pasó en la pasada legislatura en la que al final no se pudo proceder ni por un camino ni por otro en detrimento de la calidad del servicio y creando una situación compleja que ahora es urgente resolver de la manera más pragmática y eficaz posible y teniendo en cuenta a todas las partes implicadas y el interés general", ha afirmado, señalando que "este tema no puede esperar más".

Así, Induráin ha indicado que "es el momento para retomar el tema de fondo del transporte sanitario que se encuentra en una situación delicada y que necesita un horizonte más amplio además de solventar las circunstancias que surgen en el día a día".

La consejera ha asegurado que el SNS "sigue monitorizando y supervisando lo que es la prestación de este servicio para garantizar que se cumplan los requisitos del mismo y trabajando con la formulación de una propuesta que contenga las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad con las garantías de seguridad y calidad para el desempeño de la función y que busquen la plena integración de todos los recursos puestos por la Administración con el objetivo de conseguir un transporte sanitario, en sus dos vertientes, urgente y programado o no urgente con las premisas de seguridad y calidad, además de eficacia y eficiencia".

Induráin ha dicho que esta vía "pasa por el estudio de la creación de una empresa pública, tal y como se contempla en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra, y se trabajará con todas las partes implicadas". "El Departamento de Salud y del Departamento de Interior estamos trabajando en un estudio que pueda avalar un escenario del servicio de transporte sanitario, de titularidad pública, que en todo caso debe garantizar la sostenibilidad y competitividad del servicio, la calidad del mismo de cara a los usuarios, objetivo clave, y las condiciones laborales de los trabajadores", ha señalado.

La consejera ha añadido que este estudio contemplará los factores técnicos, jurídicos y presupuestarios y se desarrollará durante este año 2021 para su implementación en ejercicios posteriores.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha afirmado que "éste es un problema recurrente y hay una continua denuncia del personal sobre los incumplimientos y las prácticas que desarrollan las empresas a nivel laboral en cuanto a la gestión de recursos humanos". "La única forma de solucionar esta circunstancia y garantizar un servicio de transporte sanitario óptimo sería la gestión directa", ha indicado.

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha incidido en que "éste es un tema recurrente porque el Gobierno no le ha dado solución, es tremendo que desde el inicio de la legislatura hubiera reconocido que la situación actual no está garantizando la calidad del servicio y siendo así no se haya hecho nada para resolverlo, porque lo que nos ha relatado no son medidas para resolver una situación de este calado". "Se necesita una solución urgente a un problema grave", ha subrayado.

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha afirmado que "es prioritaria la reordenación del transporte sanitario y la actualización de los requisitos técnicos de los vehículos". "Nos encontramos en una situación en la que a nadie nos gustaría estar, que es la de enriquecimiento injusto. Se está afectando a la calidad del servicio de los pacientes y también a las condiciones laborales. Hay que dar salida a esta situación, que se realice un estudio de viabilidad para una posible publificación del transporte sanitario", ha defendido.

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha asegurado que "el deterioro del transporte ha ido progresando hasta llegar a una situación realmente dificultosa". "La legislatura pasada se inició un proceso de reflexión que avanzó hacia una internalización del servicio, que no llegó a buen fin y durante ese tiempo la situación fue empeorando", ha dicho, para señalar que el estudio para analizar la posible creación de una empresa pública ya estaba prevista en el acuerdo programático.

Por último, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que debe haber una "mayor responsabilidad pública" en la gestión del transporte sanitario y ha dicho que "se debe trabajar con la máxima urgencia". "Viendo la desesperación de los comités de empresa, conforme más se pueda priorizar una resolución de esta situación, más importante será", ha planteado a la consejera.