Natalia Almarcha, rumores de romance con Jesús Castro tras su ruptura definitiva con Risto Mejide

MADRID, 19 (CHANCE)

Novedades respecto a Risto Mejide y Natalia Almarcha. 'Las Mamarazzi' revelaban hace unos días que la pareja estaría atravesando una grave crisis, probablemente la definitiva, y que tras un año repleto de idas y venidas, rupturas y reconciliaciones, habrían decidido emprender caminos separados.

"Ella no se siente valorada ni bien tratada" apuntaban, asegurando que al margen del "fuerte carácter" del presentador -que habría provocado más de una brecha en su historia de amor-, también habría influido en la decisión de la farmecéutica el hecho de que él no viajase nunca a Valencia y tuviese que ser ella la que se desplazase siempre a Madrid para estar juntos.

Según Laura Fa y Lorena Vázquez, los motivos de su ruptura no tienen que ver con el tema económico, sino con algo que haría sospechar la presunta existencia de terceras personas, aunque no han aclarado por cuál de las dos partes. Al parecer, Natalia le habría pedido explicaciones a Risto por algo y su reacción habría sido decirle 'no me atosigues', provocando que la valenciana decidiese acabar con su relación.

Pero la historia no termina aquí, ya que ahora han surgido nuevas y sorprendentes informaciones que aseguran que la ex del presentador podría haber pasado página en tiempo récord y estaría ilusionada con un conocido actor de nuestro país, Jesús Castro.

Tal y como han destapado 'Las Mamarazzi' y la tiktoker Ju Elías, Natalia y el protagonista de 'El niño' hablarían prácticamente a diairo desde que la farmacéutica rompió con Risto, y su relación se estaría 'afianzando' poco a poco, provocando que una hipotética reconciliación con el comunicador esté cada vez más descartada.