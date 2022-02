La mujer de Antonio Resines se pronuncia sobre cuándo dejará el actor el hospital tras salir de la UCI

El pasado 22 de diciembre Antonio Resines era hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral agravada por el Covid, causando una gran preocupación en todo el país, que tiene en el actor a uno de sus rostros más queridos y populares.

Afortunadamente, la pesadilla está a punto de acabar, ya que después de 5 semanas en la UCI el protagonista de 'Los Serrano' era trasladado a planta y su evolución es tan positiva que en los próximos días podría recibir el alta para continuar con su recuperación en su domicilio.

A su lado, incansable en estos durísimos momentos, su mujer, Ana Pérez-Lorente, que apenas se ha separado de Resines durante su ingreso hospitalario. Visiblemente, más aliviada, confiesa que el actor se encuentra "muchísimo mejor" pero fiel a su discreción añade que no va a dar más detalles sobre su evolución: "No vamos a hacer comentarios. Ya hablará él cuando salga".

Un momento que podría llegar antes de lo que pensamos - ya que como confiesa su mujer, "está fenomenal, de verdad", tanto física como anímicamente - aunque intentando mantener la prudencia, Ana evita lanza campanas al vuelo y afirma que todavía no saben cuándo recibirá el alta: "No, no, pero vamos que está mucho mejor y ya comentará lo que quiera cuando salga".

Antonio Resines, protagonista de los Premios Feroz

Muchos han sido los rostros conocidos que se han paseado este sábado por la alfombra roja de los Premios Feroz 2022 y aunque han sido grandes actores y actrices, nos hemos acordado mucho de Antonio Resines. El intérprete de 'Los Serrano' está muy presente en todos sus compañeros de profesión y solo escuchamos bonitas palabras para él, por su gran compañerismo y por el cariño que ha conseguido sembrar.

Nacho Vigalondo tiene esperanzas de que Antonio Resines aparezca en la gala tras anunciar su recuperación: "Resines, como es una especie de horno nuclear, es un generador de energía en sí mismo en todas direcciones. Es posible que aparezca en el escenario saltando de un columpio". Paula Púa opina igual que su compañero: "yo confío en que aparezca, tras una bola de humo, Antonio Resines con una capa. Yo espero que pase eso".





Roberto Álamo también ha querido recordarle en estos momentos tan decisivos para el actor... y es que se enteraba por la prensa de las últimas y buenas noticias: "No lo sabía, cuándo lo han dicho. Un abrazo enorme para él, es un tipo maravilloso, fuerte, por eso resiste, estoy emocionado, me acabo de enterar ahora. Menos mal".

Por último, Candela Peña también se ha mostrado de lo más emocionada al saber que su compañero se recupera ya fuera de la UCI: "Me ha dado una ilusión infinita, eso es lo mejor que ha pasado en el día de hoy. Va a estar muy presente, ser buena persona y buen compañero... es que toda la profesión le tiene unas ganas y una alegría, yo felicísima".