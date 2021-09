Muere Michael K. Williams, actor The Wire y Boardwalk Empire, a los 54 años

Michael K. Williams, el actor que dio vida al mítico y carismático Omar Little en la aclamada serie The Wire, ha fallecido a los 54 años de edad. La muerte del interprete, también conocido por sus trabajos en series como Boardwalk Empire y la más reciente Lovecraft Country, fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn el lunes por la tarde, según informa 'The New York Post'. Aún se desconoce la causa de su fallecimiento.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 22 de noviembre de 1966, Williams se incorporó a la industria del entretenimiento como bailarín y coreógrafo, participando en videos musicales y en giras de artistas como George Michael o Madonna.

Williams se dedicó a la actuación después de ser descubierto por Tupac Shakur, lo que le fichó a interpretar al hermano del personaje de Shakur en la película Bullet de 1996.

El papel que le lanzó a la fama, el del antihéroe Omar Little en The Wire y que interpretó en 51 capítulos de las cinco temporadas de la serie creada por David Simon, convirtió al pandillero en uno de los grandes favoritos de los fans y todo un emblema de la aclamada serie.