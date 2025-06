El motivo por el que Óscar Puente celebra que Carlos Alcaraz pagará a Hacienda 1,1 millones de euros: "¡Qué alegría!"

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia al proclamarse campeón del Roland Garros 2025 tras una final épica contra el italiano Jannik Sinner, en un partido que duró más de cinco horas y que se decidió en el tie-break del quinto set. Sin embargo, tras la gloria deportiva llega la realidad fiscal: el premio de 2,55 millones de euros que recibirá por su triunfo tendrá una importante merma debido a los impuestos en España.

Según estimaciones de la plataforma TaxDown, Alcaraz deberá pagar aproximadamente 1.181.936 euros a Hacienda, lo que representa el 47% de su premio. No obstante, una de las cosas que más ha llamado la atención en redes sociales ha sido la reacción a esta información del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La alegría de Óscar Puente

Y es que Puente asegura que hay un motivo para alegrarse por el hecho de que Alcaraz pague más de 1,1 millones de euros a Hacienda. “Ayer los “españoles de bien” estábamos doblemente contentos”, comenzaba en un mensaje en su perfil en la red social X, en la que es particularmente activo. “Uno, por ver a ese prodigio del tenis hacer lo que parecía imposible. ¡Qué alegría!. Dos, por ver que 1,18 M € de dinero francés, vendrán a España para nuestra sanidad y nuestra educación y el resto a un español, que lo empleará como considere oportuno”, concluye el titular de Transportes.

No obstante, un usuario de la misma red social que se califica a sí mismo como experto en fiscalidad le explicaba al ministro que, en realidad, el primer pago es “en Francia como No Residente por los rendimientos obtenidos allí”. “Después aquí habrá que deducir lo satisfecho en el extranjero, creo que será una cantidad bastante inferior; no va a venir tanto dinero francés, seguramente se ha ido más dinero español a Francia de los españoles que han pasado estos días en Paris”, concluye el usuario, José Luis Benito.

El contexto fiscal en España

La elevada carga impositiva sobre los premios deportivos no es exclusiva de Alcaraz. En 2025, Hacienda ha intensificado su control sobre contribuyentes con altos ingresos, especialmente aquellos que muestran un nivel de vida desproporcionado respecto a sus declaraciones. Además, la Agencia Tributaria ha modificado algunos tramos del IRPF, incrementando ligeramente los tipos para las rentas más altas y ajustando deducciones en ámbitos como la vivienda o las energías renovables.

Para los deportistas de élite, esto supone un desafío adicional. Alcaraz, que ya es uno de los tenistas mejor pagados del mundo gracias a sus patrocinios con Nike, Rolex y BMW, entre otros, debe gestionar cuidadosamente sus finanzas para minimizar el impacto fiscal. Su equipo, sin duda, trabajará en estrategias legales para optimizar su situación tributaria, como la posible creación de sociedades o el aprovechamiento de incentivos autonómicos.

AFP7 vía Europa Press Carlos Alcaraz

Una final para el recuerdo

El duelo entre Alcaraz y Sinner, dos de las grandes estrellas del tenis actual, estuvo lleno de emoción y giros inesperados. El español, que perdió los dos primeros sets (4-6, 6-7(4)), demostró una vez más su capacidad de resistencia y remontó el marcador con parciales de 6-4, 7-6(3) y 7-6(2) en los sets siguientes. En el quinto set, salvó tres bolas de partido antes de cerrar la victoria, convirtiéndose en el primer tenista en levantar dos sets en contra en una final de Roland Garros desde 2004.

Este triunfo consolida a Alcaraz como uno de los dominadores del circuito, con cinco Grand Slams en su palmarés a los 22 años, solo superado en precocidad por leyendas como Björn Borg y Rafael Nadal. Además, el murciano ha escalado hasta el séptimo puesto en el ranking histórico de premios en metálico, con más de 44 millones de dólares acumulados en su carrera.

El reparto de premios en Roland Garros

La organización del torneo francés aumentó este año la dotación económica en un 5,21%, hasta alcanzar los 56,35 millones de euros en premios. Los campeones individuales, Alcaraz y la estadounidense Coco Gauff, recibieron 2,55 millones de euros cada uno, mientras que los finalistas obtuvieron 1,275 millones. Las cantidades fueron progresivamente menores en semifinales (690.000 euros), cuartos de final (440.000 euros) y rondas previas, con un mínimo de 78.000 euros para los participantes en la primera ronda.