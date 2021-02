El motivo por el que algunas notas del primer semestre en la UNED se van a retrasar: "Conductas fraudulentas"

La pandemia ha cambiado la forma en que las Universidades de nuestro país han tenido que afrontar retos como la evaluación de muchas de sus asignaturas. Así ha sido como, tanto instituciones públicas como privadas, han tenido que agilizar sus (en demasiadas ocasiones) obsoletos planes de digitalización para facilitar que se puedan hacer debidamente los exámenes. El problema al que muchas de las Universidades de nuestro país se han enfrentado con los exámenes online ha sido un viejo conocido: las trampas. Y, sorprendentemente, la UNED, especializada en la educación a distancia (online, en nuestros días), se ha visto gravemente afectada.

La facultad de Psicología retrasará la publicación de las notas del primer semestre en la UNED

Desde COPE.es hemos podido saber que muchos de los alumnos de algunas asignaturas del grado en Psicología van a ver cómo la publicación de sus notas se retrasa. Y es que desde la Universidad Nacional a Distancia se habría compartido un mensaje (con fecha del día 21 de febrero) con los alumnos explicando lo ocurrido:

"Estimados estudiantes, les comunicamos que las notas no han sido publicadas por orden rectoral, considerando las conductas fraudulentas que se han llevado a cabo por parte de algunos estudiantes en algunas (bastantes) asignaturas del Grado de Psicología (incluida Evaluación Psicológica y de las que se disponen pruebas objetivas) han de determinarse las medidas que se llevarán a cabo, si es posible en esta convocatoria u si no lo es, en convocatorias posteriores", avisaba una de las profesoras responsables del grado en el tablón de anuncios al que tienen acceso los alumnos.

"El descaro y la falta de respeto con la que se han llevado a cabo estas acciones nos decepciona profundamente y si es posible, tendrán consecuencia o al menos debería tenerlas. Si no las tienen, por lo que en nuestra parte respecta, es por no afectar al alumnado que ha actuado de manera honrada, que también lo ha habido y en el cual sus compañeros no han pensado. Desde todos los estamentos de la UNED se han realizado grandes esfuerzos para adaptarse a la situación crisis sanitaria que estamos viviendo y parece que la conducta de algunos de nuestros estudiantes ha "boicoteado" el sistema, conllevando además un desprestigio a la institución, la UNED, universidad en la que estudian y desde la que en un futuro recibirán su título, lo cual no beneficia a nadie. El Equipo Docente, en relación con este asunto, seguirá escrupulosamente las instrucciones que reciba por parte del Equipo Rectoral", ha concluido el mensaje de la UNED.

El sistema de evaluación de la UNED, puenteado por algunos alumnos

Desde la UNED y con el ánimo de afrontar la pandemia de la mejor forma posible, anunciaron que los exámenes de este primer semestre se realizarían a través de la plataforma AvEx. Con tiempo suficiente para prepararse, algunos o "bastantes" alumnos del Grado de Psicología, habrían aprovechado para copiar durante los exámenes.

El método que habrían utilizado los tramposos sería, a través de grupos en aplicaciones de mensajería como Telegram, el de exámenes en común. De esta forma, se pasarían por los distintos grupos las preguntas y las respuestas con exámenes terminados en unos 20 minutos y muchas de las respuestas correctas. Incluso, desde YouTube se han compartido grabaciones de estos supuestos grupos de alumnos haciendo trampas y copiando en los exámenes de Psicología.

Por el momento solo se tiene noticias de que esto haya ocurrido en asignaturas del Grado de Psicología y no se sabe si las trampas se habrían podido extender a otras carreras.