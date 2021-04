Así vive hoy Mocito Feliz: el perseguidor de famosos que llegó a ser amigo de la Duquesa de Alba

Seguramente el nombre de Enrique Jiménez sea desconocido para la opinión pública. Sin embargo, es conocida por buena parte de la sociedad española Mocito Feliz. Este es el mote que recibe un malagueño que ha vivido obsesionado con perseguir a los famosos. Siempre tras cada uno de ellos para obtener un trozo del plano en directo. La década de los 2000 fue la suya y, según cuenta El Español, es el anónimo más reconocido de la pequeña pantalla.

Tal fue su perdición en obtener su pequeño rato de fama, que llegó a convertirse en amigo de la Duquesa de Alba por sus reiteradas persecuciones. Con el tiempo, llegó a convertirse en familia. Mocito salía ante las cámaras casi siempre con muchos cupones colgados al cuello o con mensajes reivindicativos. Además, aprovechó su estrellato para dar visibilidad a los discapacitados de su ciudad.

"Estar delante de una cámara es la gloria terrenal", ha llegado a reconocer en alguna ocasión. Mocito, todavía hoy, merodea por las calles donde se encuentran los reporteros para conseguir su objetivo: lograr su minuto de gloria y ser observado por millones de personas en televisión. Su única meta es que se fijen en él más que en el personaje. Llegó a sacar hasta una canción.

Un director malagueño, Ignacio Nacho, llegó a crear un documental sobre su figura llamado "El famoso desconocido" y lo calificaba como un fenómeno sociológico consecuencia de nuestro tiempo. Esto hizo que, por un momento, Mocito Feliz, pisara en 2012 la alfombra del Festival de Málaga como las grandes estrellas. Dicen las "malas lenguas" que tuvieron que atarle a un árbol para que las reporteras pudieran hacer las conexiones en directo sin que él interrumpiese. Ese afán le persiguió durante años al que se ha convertido en el anónimo más reconocido en nuestro país.

MOCITO FELIZ: ENTABLANDO AMISTAD TAMBIÉN CON ISABEL PANTOJA

Hace siete años, Mocito Feliz relataba así también su amistad con Isabel Pantoja. Como le ocurría con la Duquesa de Alba, seguirla tan a menudo para aparecer en televisión terminó por forjar un vínculo con ella: "Me trata muy bien, me da dos besos y de vez en cuando me invita a sus conciertos. Me quiere mucho la señora Pantoja", relataba.

Su época dorada, terminó y ahora es complicado verle tras algún famoso. En los últimos tiempos se está centrando más en dar visibilidad a los discapacitados.

Además, su mote también ha llegado a sonar entre el sector político. En Valladolid, El procurador de podemos Pablo Fernández tildaba al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de "mocito feliz de la política autonómica", a lo que este ha respondido arremetiendo contra Podemos: "La corrupción son ustedes".