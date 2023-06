La mitad de los padres admite que los móviles reducen el tiempo en familia

Es una imagen más común de lo que creemos. Gente sentada a una mesa, y en vez de mirarse a la cara, están mirando el móvil. Las pantallas se han colado en nuestras relaciones sociales y lo han hecho también en las familias. Más de la mitad de los padres españoles, hasta el 52 por ciento, confiesa que las pantallas reducen su tiempo en familia, y según Qustodio, una plataforma de control parental, hasta el 16 por ciento admite que genera problemas diarios en su hogar.

Llega el verano, más tiempo libre para pasar en familia, y, sin embargo, en muchas casas será más tiempo libre para no separarse de una pantalla.

¿Nos están alejando los móviles?

Entre los 11 y los 14 años, momento en el que la mayoría de nuestros jóvenes reciben su primer móvil, es cuando con más intensidad se puede dar al uso del móvil. Los expertos lo llaman Phubbing, que es un término inglés que significa phone: teléfono y snubbing: despreciar o ignorar. Es decir, pasamos de la gente cuando estamos en una conversación, para prestar atención a los contenidos de nuestro móvil. Según un estudio de la Universidad de Zaragoza, el 55 por ciento de los jóvenes reconoce que lo ha hecho más de una vez.

A pesar de ello, sería injusto decir que solo lo hacen los adolescentes, porque lo cierto es que es un hábito muy extendido también entre los mayores. En general, la población está hiperconectada, y los padres deberían ser un ejemplo, porque es la conducta que observan y, en muchos casos, replican sus hijos. El 52 por ciento de los adultos confiesa que las pantallas reducen su tiempo en familia.

No todo en los móviles es negativo. Rocío García es responsable de la Escuela de Padres Empantallados y cree que si es cierto que nos alejan en cuanto al ocio familiar, porque el móvil es el yo y el ahora; sin embargo, considera que es una herramienta que paradójicamente puede ayudar a estrechar la comunicación con los hijos adolescentes: “es una época en la que se encierran en sí mismos, pero la mensajería instantánea nos permite preguntarles que tal están o saber dónde están, es una forma de acceder a ellos, de tenerlos más accesibles”.

Para que un adolescente o adulto, tenga un buen uso de las tecnologías, hay que educarlo desde pequeño: “muchos padres no quieren que sus hijos adolescentes usen tanto el móvil, pero el problema es que cuando eran bebés hemos usado el móvil como un chupete digital para darles de comer y calmar sus rabietas. A los 5 años, era su niñera digital para que esté quieto, que no de la lata”, explica García a COPE, que no podemos así esperar que en la adolescencia hagan un uso correcto, porque para les hemos enseñado que el móvil es como un brazo más, casi su único amigo.

¿Qué hago para que mi hijo suelte el móvil en verano?

Cuando llega el verano, el problema con las pantallas se puede incrementar. Es una época de más tiempo libre, donde no existe una rutina diaria. Y por eso es importante crear una rutina veraniega familiar. Los expertos consultados a COPE nos dan 5 claves:

1. Realizar ejercicio físico al aire libre. Niños y adolescentes necesitan pasear, moverse, nadar, es definitiva cansarse.

2. El juego en familia. Poner a la vista de todos un juego de mesa, manualidades. Algo a lo que todos los miembros de la casa puedan jugar. Al adolescente que será más difícil sentarle, pero cómo le hemos cansado antes con el ejercicio físico, es fácil que este quieto jugando, al menos, 20 minutos.

3. Comer sin móviles. Hay que aprovechar las sobremesas de verano. Intentamos que el móvil no esté en la mesa y potenciar la comunicación. Los primeros en dar ejemplo deben ser padres, si tú no lo haces, tu hijo tampoco. Debe ser una rutina familiar de padres e hijos.

4. Aprender algo nuevo. Que los niños hagan durante el verano algo que durante el curso no pueden, y les tenga la mente ocupada, desde leer libros, ver series y películas en familia, hasta hacer voluntariado. Muchas veces pensamos que descansar es sinónimo de estar tirado en la playa con el móvil.

5. Descansar. Tanto física, aprovechar las siestas. Como tecnológicamente, fomentando ratos o días de modo avión. Y de nuevo la pregunta, ¿Cómo se consigue? Si tú lo haces, y le enseñas que te cuesta, pero lo vas a hacer, tu hijo copiará tu ejemplo.

¿Castigar sin móvil en verano?

Realmente no se trata de quitarles el móvil, sino ofrecerles alternativas para que no estén conectados a las 24 horas. Según García, no hay que retirar un móvil a un adolescente cuando ya se lo hemos dado: “es incoherente que, si se lo hemos dado durante el curso que es cuando tienen que estudiar, ahora que han aprobado y cumplido, se lo quito. Lo que tienes que hacer es proponerle alternativas de ocio”.

En muchas familias se crean conflictos por el uso de las tecnologías, pero esto tiene un problema de base, es decir, eso pasa porque no existe un plan digital, no se ha hablado con los adolescentes de cómo entran los móviles en casa: “no podemos regalarles un móvil y desentendernos, como padre tienes que educarle en su uso. Hay que poner unos límites”, explica García. Existen contratos de uso del primer móvil , como si fuera un contrato de alquiler, si no cumples se penaliza. Cómo cada adolescente es único, es imposible dar con la tecla de cuál es la penalización más correcta, pero ese “castigo” no tiene por qué ser retirar el móvil, puede ser, por ejemplo: lavar el coche. Algo que le cueste.

Poner límites no tiene por qué ser algo negativo, como padre puedes explicarle a tu hijo que no usar el móvil en la mesa no es un castigo, que lo haces porque quieres comer con él, hablar, miraros a la cara. Y esto, son patronas de conducta saludable, que, si se realizan todos los días, se convierten en una rutina familiar.

Raquel, madre de dos adolescentes con móvil

Tiene 47 años, vive en Madrid y es madre de 4. Sus tres hijas mayores tienen 17,15 y 13 y el pequeño 8 años. De momento solo tiene móvil las dos mayores. Y ambas lo recibieron entre los 15 y los 16 años: “los otros ni lo tienen, ni se lo esperan”.

La entrega del móvil en casa de Raquel nunca se hace cuando lo pide el adolescente. Ella y su marido necesitan estar seguros de que tienen la madurez suficiente para gestionarlo: “Candela, la mayor, lo llevaba pidiendo 3 o 4 años. Pero lo cierto es que en un momento dado se cansó de pedirlo. Cuando vimos que lo necesitábamos para coordinarnos con ella, y sobre todo cuando ella menos se lo esperaba tras pedirlo tanto, es cuando se lo dimos” nos cuenta Raquel que su hija lo veía ya como una batalla perdida, por lo que la ilusión fue enorme: “confiamos en nuestros hijos, pero como son jóvenes, pusimos límites desde el primer momento”. Con su segunda hija, fue más fácil: “había visto como eran las cosas y no cuestiona, sabe que es así”.

En verano no cambian las cosas respecto al móvil, nos cuenta Raquel que lo único que es diferente es que ellos se complican más la vida: “acabo agotada, pero buscamos hacer siempre cosas, si se tiene que subir una montaña se sube, jugamos a las cartas o lo que haga falta”. Convencer a sus hijos adolescentes de hacer planes en familia no les resulta difícil: “pero porque lo llevamos haciendo toda la vida, lo tienen interiorizado. Lo hemos ido sembrando”.

Por supuesto, entiende cuando sus hijos se conectan al móvil, porque tienen que hablar con sus amigos. Lo que evitan es que esté horas. El móvil no es un enemigo, hay que saber convivir con él, hay que encontrar el momento, el tiempo, el uso y el contenido: entiendo que cuando estemos fuera quieran contactar con sus amigos, no se puede cortar eso de raíz, pero no lo hacen cuando estamos en familia, sino en esos ratos que todos buscamos para nosotros, por ejemplo, cuando llegas a casa tras pasar un día juntos”.