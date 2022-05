El método que ha seguido Chenoa para adelgazar 10 kilos antes de su boda: Lo cuenta ella misma

Después de dos años atrasándolo por la pandemia, por fin, dentro de poco menos de un mes, la cantante española Chenoa se va a casar con el médico Miguel sánchez Encinas. Durante este tiempo, la artista se ha dedicado a cuidar su cuerpo y ponerse en forma para lucir de la mejor manera en su día especial. Y es que ha adelgazado nada más y nada menos que 10 kilos. Por mucho que queramos saber cuál es el secreto que se encuentra detrás de esta bajada de peso, Chenoa confirmó a una entrevista realizada por la revista 'Pronto', que se trata únicamente de hacer ejercicio y alimentarse bien. "Esto es un proceso de cambio. En dos años, he perdido 10 kilos. Lo que pasa es que haciendo deporte siempre es muy a largo plazo. Los métodos radicales no me los creo, al final es un modo de vida".

Todos sus seguidores han podido comprobar cómo subía a sus redes sociales (Instagram y Twitter) sus rutinas diarias de deporte, en los que declaraba lo feliz que le hacen y motivando a sus fans a que sigan su ejemplo. Resulta que la cantante se lo ha tomado tan en serio que hasta se ha estado levantando a las siete de la mañana algunos días para poder practicar deporte, como bien explicaba en su entrevista a 'Pronto' el pasado 1 de mayo, a un mes de su boda, que se celebrará este junio.

"Los hipopresivos me sorprendieron y me han ayudado mucho"

Además de una buena alimentación y el ejercicio físico diario, Chenoa ha desvelado que utiliza rutinas de hipopresivos, una serie de ejercicios que se concentran en el área abdominal para reducir la presión, además protejen los músculos y órganos de esa zona del cuerpo. "A mí los hipopresivos me sorprendieron, pero no por la parte abdominal, sino porque tenía mucho dolor lumbar y se me ha quitado. Como yo estoy hundida de cadera, me dolía muchísimo. Me ha ayudado mucho", afirmaba la cantante.

Pero esto no es todo, en la entrevista le preguntaron si había cambiado su dieta drásticamente. A esto ella respondió: "no tanto, pero me fui a hacer un test de alimentos y salió algo que ya me esperaba, y es que no acepto muy bien la lactosa. Tengo casi un 90% de intolerancia, por eso, cuando me la quité, me empecé a desinflamar. En todo este proceso siempre he estado muy bien supervisada, en ningún momento hago cosas por mi cuenta". Resalta la importancia de estar controlado por un especialista encargado de la nutrición y la salud de los individuos, así como la relevancia de conocer si somos intolerantes a algún medicamento, ya que puede ser que nos estén causando una inflamación que ni con el deporte ni la dieta se va a quitar si no eliminamos el alimento que no toleramos definitivamente.

