Si tu propósito es adelgazar este 2022, toma nota de las dietas de Santiago Segura, Belén Esteban o Chicote

Cuando damos la bienvenida a un nuevo año, una de las cosas en las que primero pensamos es en los propósitos, objetivos que queremos conseguir a lo largo de estos 12 meses.

Dejar de fumar, ir al gimnasio y sobre todo, perder peso son los que más se pone la gente como meta. Y por eso, si este último es uno de los tuyos, si es el de adelgazar este 2022, te damos algunas pistas de lasdietasque han seguido algunos de los rostros españoles más conocidos como pueden serBelén Esteban, Alberto Chicote o Santiago Segura.

SANTIAGO SEGURA PERDIÓ 40 KILOS

Uno de los rostros más conocidos y populares que ha sorprendido por su cambio físico ha sido el del director y actor Santiago Segura que llegó a perder hasta 40 kilos.

Así lo contaba él mismo cuando este verano asistía al programa de Pablo Motos, junto a Leo Harlem en 'El Hormiguero' , para promocionar su película '¡A todo tren! Destino Asturias'. Allí, Segura contó que había seguido una dieta porque "estaba hecho una bola. Pesaba 40 kilos más que ahora. Y que conste que me cuesta mantenerme. Sufro porque me gusta comer y me tengo que reprimir en muchas ocasiones". "He estado en 116 kilos y de repente he bajado a 80. En la última película de Torrente solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven", comentaba.

Un gran cambio que para el ex concursante de ‘Masterchef Celebrity’ supuso un gran sacrificio, aunque recuerda con humor lo que le preguntan las señoras por la calle “me preguntan con entusiasmo que cuál es mi dieta milagrosa y se quedan desconcertadas cuando les digo que comer muy poco y hacer mucho ejercicio".

Como reconocía en el programa de Antena 3, el secreto que le ha llevado a perder tanto peso ha sido el de ser muy selectivo con lo que come y hacer el ayuno intermitente. "Yo en mi mente digo 'no me voy a pasar como me pasaba antes', que comía bollería industrial o cualquier mierda. Ahora digo 'si hay algo que esté espectacular, me paso", contaba el humorista.

Además, reconoció que puede llegar a este un día y medio sin comer, aunque no es el ayuno habitual. Normalmente, la gente practica el ayuno de 16/8, que acumula todas las comidas del día en ocho horas. "No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas", confesaba. "En la prehistoria el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello", explicaba para frenar las críticas contra esta dieta. No obstante, de forma inmediata, señaló que es una técnica que "le funciona a él", pero que "no es recomendable para todo el mundo".

BELÉN ESTEBAN PERDIÓ CASI 10 KILOS

Una de las imágenes del pasado 2021 ha sido la increíble figura que ha lucido Belén Esteban tras perder peso. La ‘princesa del pueblo’ y colabora de ‘Sálvame’ a quien siguen millones de españoles.

Esteban llegó a perder casi 10 kilos gracias a una dieta y el ejercicio. ¿En qué consiste el plan que siguió Belén para adelgazar? Pues ella era misma quien revelaba su secreto en las redes sociales, allí la colaboradora escribía: "Desde que sigo esta dieta me voy notando cada vez mejor. Al final, va a llevar razón mi gente. De momento voy cumpliendo", escribía Belén.

Para llevar a cabo esta dieta, la colaboradora de ‘Sálvame’ se puso en manos de profesionales para seguir un estricto plan de nutrición basado en un test genético. Así, tras ese estudio, finalmente el plan que ha tenido que seguir Esteban es bastante sencillo: realiza cinco comidas al día y tiene prohibidos los azúcares y los hidratos de carbono. Por lo demás, mucha verdura y pescado y, por supuesto, fruta pero a modo de tentempié.

Además, combina esa dieta con ejercicio físico caminando 6 kilómetros al día. Y, aunque en algunos momentos ‘la princesa del pueblo’ ha sido burla para sus compañeros de programa, hasta el punto de que un día Jorge Javier Vázquez dejara entrever que podría estar embarazada, a lo que Esteban le respondía "No empieces con las tonterías. Me veo con unos kilitos de más. Me veo en la tele y digo... es que he comido y estoy gordita"; lo cierto es que ella no se confía y sigue adelante con este estilo de vida saludable.

ASÍ ADELGAZÓ ALBERTO CHICOTE MÁS DE 40 KILOS

Alberto Chicote, uno de los chef más populares de nuestro país, es otro de los rostros famosos que el pasado año decidió dar un giro a su vida y cambiar de imagen al perder más de 40 kilos de los 115 que pesaba.

Siempre que le preguntan al cocinero para saber qué es lo que ha hecho para perder tanto kilos, siempre recomienda “lo primero, visita a un profesional médico de nutrición, habla con él y sigue sus consejos". Buscar consejo de expertos es un buen arranque hacia la búsqueda de una dieta perfecta para reducir las grasas y apostar por verduras, frutas y proteínas. De hecho, para que los resultados sean más espectaculares es muy importante huir del sedentarismo, hacer ejercicio, descansar e hidratarse.

Mantener el cuerpo en constante movimiento es fundamental y tener una vida activa que ayude a eliminar los kilos de más que limitan nuestros movimientos.

Estas y otras recomendaciones que el reputado cocinero siguió las ha volcado en un libro de recetas que ayudan a mantener un estilo de vida saludable. A sus 51 años, se ha quitado 42 kilos de encima y se encuentra en una forma física envidiable. Por tanto, es un gran ejemplo a seguir.

"No hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... que no es así. Que hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre", insistía el chef durante una entrevista en el programa que presenta Nuria Roca.

Esfuerzo, constancia y determinación. Y sobre todo, luchar contra la voluntad de mandarlo "todo a la porra". Con estas premisas, se pueden obtener los resultados que ha conseguido Chicote en su figura.

5 KILOS PERDIÓ JORGE JAVIR VÁZQUEZ

También el presentador de 'Sálvame', 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', ha llevado a cabo un plan de trabajo y sacrificio para llegar a perder hasta 5 kilos.

En este caso, Jorge Javier ha realizado la dieta Pronokal, un plan de adelgazamiento que siguen otros famosos con la que consiguen perder kilos de forma rápida y con poco esfuerzo.

Una dieta que ha de ser supervisada por un especialista ya que está basada en varias recomendaciones médicas. Es decir, se realiza bajo los consejos de las clínicas en las que se ofrece esta rutina de trabajo.

"Necesitaba encontrar una dieta que a mí me fuera bien ya y que me quitara los 5 kilos últimos que me sobraban. Al final lo conseguí y sobre todo me ayudó a cambiar mis estilos de vida y mis hábitos. También aprender por fin lo que significa comer bien y no comer bien. Y a no engañarme", explicaba el presentador cuando desgranó las partes de este estudio.

"Me veo estupendo, creo que nunca he estado mejor de cuerpo y de coco", subrayaba también el presentador al defender que seguiría esta rutina y la dieta que sigue de por vida porque no quiere volver atrás.

De forma más concreta, el secreto en el que se basa la rutina de Jorge Javier Vázquez es que está basada en una dieta proteica cuyo objetivo es mantener la línea a largo plazo. Para seguir esta dieta es necesario tomar batidos proteicos y eliminar de manera rotunda los hidratos de carbono y lípidos, algo que sirve para eliminar la grasa acumulada en el cuerpo, pero no en las zonas musculares.

"Me estoy viendo hasta abdominales. Estoy súper duro. Y las piernas y todo. Con mi dieta estoy encantado. Me da rabia tener 49 años y me da rabia haberme dado cuenta tan tarde, podría haberme dado cuenta antes, pero bueno", explicaba el presentador cuando se refirió a esta dieta hace unos años.

De este modo, como le ocurre a Jorge Javier Vázquez, se podrá conseguir una vida saludable con un estado de manera y de salud óptimo.