Un médico asegura que uno de los asistentes a la manifestación antimascarillas está "a un paso de la UCI"

La manifestación antimascarillas celebrada en Madrid el pasado domingo sigue en el centro de la polémica. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ya avisó de que se sancionará "con la máxima dureza" permitida por la ley el incumplimiento del uso de la mascarilla en la concentración de críticos con las medidas de protección frente a la pandemia celebrada este domingo en la Plaza de Colón.

"Siempre hay algún descerebrado, en este caso bastantes, por desgracia, que incumple las normas, pero lo que si quiero dejar perfectamente claro es que se sancionará con la máxima dureza que nos permita la ley", aseguraba.

Uno de los asistentes, grave por coronavirus

Ahora, el doctor Jackie Calleja, ginecólogo, ha explicado en su cuenta de Twitter que uno de los asistentes a la concentración está ingresado de gravedad en el centro hospitalario en el que trabaja.

En el hospital donde trabajo ayer ingresó un varón de 40 años, grave, con neumonía por COVID, sat O2 85%. Está a un paso de UCI. Estuvo en la manifestación del 16A. En ese momento estaba pendiente de resultado de PCR que ha salido +. ¿Y ahora que?. Seguimos. #Madrid16A#COVID19 — Jackie Calleja (@dr_calleja) August 18, 2020

"En el hospital donde trabajo ayer ingresó un varón de 40 años, grave, con neumonía por COVID, sat O2 85%. Está a un paso de UCI. Estuvo en la manifestación del 16A. En ese momento estaba pendiente de resultado de PCR que ha salido +. ¿Y ahora que?. Seguimos", aseguraba el doctor Calleja en su cuenta en la red social Twitter.

La manifestación ha sido duramente criticada en todos los sectores. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, criticaba que el Gobierno hubiera autorizado la concentración: "Parece razonable pensar que en una concentración que pide no usar mascarillas, no llevarán mascarillas en esa concentración. Lo que uno no puede hacer es trampas al solitario. La delegación no puede mostrar su indignación teniendo competencias para tratar de evitar lo que se produjo".