La maternidad de la abuela Ana Obregón marca un 2023 de rupturas e hijos deseados (o no)

Carmen Martín

La boda de Tamara Falcó, la maternidad (abuela biológica) por vientre de alquiler de Ana Obregón, la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, el huracán Shakira o la espantá del torero Juan Ortega horas antes de su boda han sido algunas de las noticias que han marcado la actualidad en la prensa rosa en 2023.

Tamara y Obregón, las protagonistas del año rosa

El año comenzó de forma romántica para una de las protagonistas de la prensa del corazón, Tamara Falcó, que dio una segunda oportunidad a su prometido, Íñigo Onieva, que le había sido infiel en 2022.

Un viaje a Laponia fue el primero de un año lleno de aviones para la pareja, que se casaron ante más de 300 invitados y que han dedicado 2023 a conocer mundo y a decorar el piso que se compró la hija de Isabel Preysler.

Junto a Tamara Falcó, la otra gran protagonista de este año ha sido la actriz y empresaria Ana Obregón, que a sus 68 años provocó una encendida polémica por el nacimiento de su hija-nieta, Ana Sandra, por gestación subrogada.

La niña, nacida en Miami, es hija legalmente de Obregón, además de su nieta, porque ha sido gestada con material genético de su fallecido hijo, Aless Lequio.

Muchas rupturas

Pero si algo caracteriza este año es la cantidad de rupturas de parejas famosas.

Tras dos años relación, anillo de compromiso y boda anunciada, la separación de Rosalía y Rauw Alejandro pilló a todos por sorpresa. Y no fue muy amistosa, como confirmó el duelo de indirectas en los Latin Grammy, el primer acto público en el que los dos artistas coincidían.

A pesar de esta amarga e inesperada ruptura, Cupido ha vuelto a tocar el corazón de Rosalía, de la que se han publicado fotos con su nueva pareja, Jeremy Allen White ('The Bear').

Otra montaña rusa sentimental fue la vivida por la cantante española Aitana, que acabó 2022 recién separada del actor Miguel Bernardeau ('Élite'), para comenzar una nueva relación con el colombiano Sebastián Yatra, que se acabó pocos meses después.

Ricky Martin y Jwan Yosef, Britney Spears y Sam Ashgari, Malú y Albert Rivera, María Casado y Martina diRossso o Taylor Swift y Matt Healy fueron otras separaciones destacadas.

Y el año termina con una ruptura sonada: la del torero Juan Ortega y su novia, Carmen Otte, una inesperada decisión del matador de toros una hora antes de contraer matrimonio en Jerez de la Frontera (Cádiz), aunque amigos de la pareja apuntan a una reconciliación.

Un año importante para Shakira y para Alejandro Sanz

Por su parte, tras separarse de Piqué, Shakira se centró este 2023 en la música. Un año en el que entró pisando fuerte con el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap, 'Bzrp Mussic Session #53', en el que disparaba contra el exfutbolista y padre de sus dos hijos, Milan y Sash.

Además fue protagonista de los Grammy Latinos de Sevilla, ya que se alzó con tres gramófonos dorados.

Pero para la artista, que huyó de Barcelona y encontró su oasis de paz en Miami, este año también ha tenido momentos amargos por su problemas con la Hacienda española, solucionados in extremis al aceptar pagar una multa de 7,8 millones de euros, con lo que evitó la cárcel.

También resultó complicado el año para el cantante Alejandro Sanz, que tras su separación de la artista cubana Raquel Valdés, revolucionó las redes con un mensaje -"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar"-.

Boom de nacimientos

Y frente al aluvión de rupturas, este 2023 también ha traído muchos nacimientos. Como el de Laia Pedroche Muñoz, hija de la presentadora de televisión Cristina Pedroche y del cocinero David Muñoz que se ha vuelto a coronar como Mejor Cocinero del Mundo por tercer año consecutivo.

Paris Hilton tuvo dos hijos (por gestación subrogada); Rhianna dio a luz a su segundo retoño; Jude Law y Marc Anthony llegaron al séptimo y Bertín Osborne espera el sexto de una breve y polémica relación, tanto que el cantante calificó el embarazo de "accidente".

Todo en un 2023 en el que grandes nombres de la música llegan a los años 80, como Julio Iglesias, Serrat, Raphael o Mick Jagger.

Y en el que despedimos a Mathew Perry, Tina Turner, Ryan O'Neal, Raquel Welch, Gina Lollobrigida, Concha Velasco, Carmen Sevilla, María Jiménez, Antonio Gala, Shane MacGowan, Lisa-Marie Presley o Paco Rabbane.