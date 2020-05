Mascarillas obligatorias: se agotan las máscaras de Bane, el villano de Batman en el Caballero Oscuro

MADRID, 20 (CulturaOcio)

Mientras las personas de todo el mundo buscan material sanitario como mascarillas o guantes para evitar el contagio de coronavirus, parece que muchos fans de DC han tenido la misma idea. Utilizar la máscara que Tom Hardy lució como Bane en El Caballero Oscuro: La leyenda renace, hasta el punto que se han agotado en las tiendas.

The Hollywood Reporter informa que tres de las principales tiendas de disfraces en Estados Unidos -Costume.com, BuyCostumes.com y HalloweenCostumes.com- han agotado sus existencias del merchandising de la cinta de Christopher Nolan en plena pandemia.

Sin embargo, y por muy estilosa que quede, la máscara de Bane no está homologada y por lo tanto no es efectiva para evitar el contagio, tal y como ha explicado el ejército de Estados Unidos, que también ha citado otros ejemplos de productos no recomendados como el casco de Darth Vader o la máscara de Hannibal Lecter.

"En cuanto a las cifras, la máscara para adultos tuvo un pico de ventas en abril y principios de mayo, lo cual es inusual para esta época del año", explicó David DeJac de Costume.com a THR. El portavoz también señala que los trajes completos de Bane siguen disponibles, lo que sugiere que la gente sólo estaba buscando la máscara y no el disfraz completo.

Por el momento las mascarillas protectoras se han convertido en un elemento cotidiano en la vida de las personas, y parece que esto seguirá así al menos hasta que se descubra una vacuna para el COVID-19. Eso sí, para aquél que esté pensando en comprarse una protección facial de su personaje favorito, ha de tener en cuenta que, sin protección adicional, no servirá de nada.