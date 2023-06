Más de 20.000 firmas piden impugnar el examen de matemáticas en la PEvAU de Andalucía

Más de 20.000 personas han apoyado ya una petición creada este miércoles para reclamar que se impugne el examen de matemáticas II de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en Andalucía, entre las que se encuentran tanto alumnos como profesores, además de otras personas que, a titulo particular, han mostrado su apoyo a los estudiantes afectados.

La petición de apoyos se canaliza a través de la web change.org, y cita que se pretende "mediante las firmas de todos los andaluces" demostrar que "no estamos de acuerdo con el examen de matemáticas II de selectividad de junio de 2022/2023", confiando en poder lograr "la impugnación del mismo" por "su extrema dificultad

Entienden que la impugnación es necesaria "para que un examen no nos arruine todo el esfuerzo dedicado durante nuestra preparación para selectividad".

Las quejas por la dificultad de la prueba comenzaron a reproducirse a media mañana de ayer, aludiendo algunos afectados que el examen contemplaba, entre otras cosas, cuestiones que no han sido estudiadas por ellos o bien pruebas que son exclusivas de cursos universitarios.

Entre los firmantes de la petición, un profesor de Estructuras Algebraicas para la Computación asegura no entender la razón "para ponerle un examen tan jodido a los chavales".

Una mujer que se identifica como profesora en la Universidad de Sevilla considera que es "un sinsentido examinar de competencias que no se han trabajado, que no se han enseñado, que no se corresponden con el nivel de estudios" y que "no sirven en absoluto para seleccionar a los médicos/as, enfermeros/as, ingenieros/as que son el futuro de todos nosotros", por lo que ha lamentado que lo gestione "un sistema educativo y de formación absurdo e incompetente".

Otro profesor, "con más de 30 años de experiencia", asegura sentir "vergüenza de que sucedan estas cosas", y añade que "los exámenes deben ser acordes al temario y competencias, deben ser resueltos y deben ser revisados", pero en este tipo de exámenes "un comité evaluador debería supervisarlo, resolverlo y revisarlo. Se ve que no lo han hecho y el autor se ha equivocado mucho".

"No entendería que no se tomen medidas sancionadoras a los responsables de este desaguisado, ya sean políticos, catedráticos o funcionarios", concluye.

Sin embargo, el profesor de Matemáticas del IES Alonso Sánchez de Huelva, Antonio de los Santos, especialista en Matemáticas Científicas y vocal de corrección del PEvAU Matemáticas II, su especialidad, ha dicho a EFE que él personalmente ha corregido 30 exámenes, de los que 21 son aprobados, con tres diez (de nota), un 9,75 o dos con un 9, además de nueve suspensos.

Ha señalado que antes de la prueba se lanzan los criterios, que son públicos, así como los objetivos y los contenidos, y ha dicho no entender el argumento de que sean preguntas de cursos superiores.

Se ha referido al ejercicio más polémico, el número 4, y ha recordado que a los alumnos se les proponen ocho ejercicios, de los que tienen que elegir cuatro, de modo que podrían haber renunciado a este en concreto sin bajar nota por ello.

Ha señalado también que ese ejercicio ha entrado en el mismo examen otros años, pero preguntado de una manera muy concreta, mientras que este año se ha cambiando el planteamiento" aunque "razonando el mismo, se podría haber llegado a la solución".

Y ha detallado que de los 30 exámenes que ha corregido, solo uno ha elegido el ejercicio número 4 y no ha sabido solventarlo, pero no comparte el argumento de que es un ejercicio de cursos superiores, además de que, teniendo en cuenta la naturaleza de las matemáticas, que haya cosas que no se hayan dado es una opinión subjetiva.

En Andalucía son un total de 49.885 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior los que se examinan de la PEvAU de este curso, un 3,7 % más que las realizadas en el pasado año.

La nota máxima que se puede alcanzar en esta fase es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso que se calculará ponderando el 40 % de la nota de la PEvAU y el 60 % de la calificación final de Bachillerato.