Las palabras de Kiko Hernández que anticiparon la irresponsabilidad de Marta López: "Me parece de vergüenza"

Marta López está en el foco de la polémica durante las últimas horas. El despido por parte de Mediaset España de una de las colaboradoras más populares de sus espacios del corazón y realities ha traído cola. Y más por los motivos que han llevado al grupo a tomar esta decisión: una actitud irresponsable de la ex concursante de ‘Gran Hermano’ con el coronavirus de por medio.

Sus compañeros de ‘Sálvame’ no se han tomado nada bien la conducta de López. Aunque han preferido guardar silencio al respecto por el momento, hay un tertuliano del programa que sí alzó la voz antes de que todo estallase. Y con mucha rotundidad, a pesar de que se trata de uno de los mejores amigos de la hoy señalada: Kiko Hernández.

Las palabras de Kiko Hernández que anticiparon la irresponsabilidad de Marta López

Como presentador de ‘Sálvame’ en estas tardes de verano, a Hernández le tocó, el jueves, ‘bailar con la más fea’: leer en directo el comunicado con el que Mediaset oficializaba el despido de Marta López. No fue un momento nada agradable para él. Y menos si tenemos en cuenta lo preocupado que se ha mostrado con todo lo relativo al coronavirus desde que la pandemia empezó a revestir gravedad en España.

Ya el pasado 13 de agosto, Kiko Hernández apareció en 'Sálvame' muy enfadado con la despreocupación de Marta López en relación con el virus. Su indignación tenía todo el sentido, como ha acabado demostrándose apenas una semana después.

“Aunque es mi amiga… Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados, que van a saturar los hospitales… Irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales… Me parece no estar en este mundo”, aseveró Hernández al ver cómo López y Makoke se divertían en Marbella sin ningún tipo de prevención.

Con la noticia que él mismo desveló a la audiencia de Telecinco hace unas horas, se confirmaron sus peores temores. Unos que han llevado a buena parte de los colaboradores de los programas de sociedad de Mediaset a ponerse en guardia ante el COVID-19.

Marta López pone en jaque a todo el equipo de 'Sálvame' por su estado de salud

El coronavirus ha llegado a nuestras vidas con fuerza. Está presente para todos desde marzo, y todo apunta a que así seguirá siendo durante una buena temporada. Por supuesto, la televisión no es un sector ajeno a la pandemia. Ni, dentro de él, aquellos programas con más audiencia. Como es el caso de ‘Sálvame’.

De hecho, el espacio líder sobre el mundo del corazón en nuestro país vive un momento muy comprometido ahora mismo debido al COVID-19. La preocupación es inmensa en su equipo, con todas las miradas dirigiéndose a una de las colaboradoras estrella del buque insignia de Telecinco: Marta López.

Todos los rumores apuntan a que López podría haber llevado el coronavirus al plató de ‘Sálvame’. Según El Plural, habría dado positivo por COVID-19. Y el motivo radicaría en su presencia en el conocido Starlite Festival de Marbella.

En el evento, que se celebra del 29 de julio al 29 de agosto, se pudo ver a López sin mascarilla e incumpliendo la ahora necesaria distancia social. Además, su supuesto positivo habría llevado a que otros participantes habituales de ‘Sálvame’ se sometiesen a un PCR para saber si están contagiados.

Algunos de los colaboradores que se han pasado por el espacio de Mediaset en los últimos días no son los más recurrentes del mismo: Carolina Sobe, Jimmy Giménez Arnau, Miriam Saavedra… Es más: todos los tertulianos que coincidieron con Marta López este lunes (entonces trabajó y fue cuando, supuestamente, empezó a tener síntomas: la prueba del coronavirus no se le habría realizado hasta el martes) habrían sido enviados a casa por precaución.

En Marbella estuvo acompañada de otra habitual de la crónica rosa y/o realities de Mediaset: Makoke.

Es El Plural el medio que de nuevo apunta que la ex mujer de Kiko Matamoros acompañó a Marta López durante su paso por Starlite. Un festival que ya fue vinculado de forma polémica con el coronavirus debido a la actuación que el grupo Taburete realizó allí este verano. Con el ahora famoso “¡Ni una p… mascarilla!” pronunciado por Willy Bárcenas en plena actuación como foco de las críticas.

Este jueves por la tarde, Mediaset España hizo público que deja de contar de manera inmediata con Marta López. Confirmando, además, las informaciones sobre el coronavirus y su ya ex colaboradora comentadas aquí con anterioridad.

La nota emitida por el grupo es la siguiente:

"Mediaset España ha decidido prescindir desde hoy de la colaboración de Marta López en sus distintos programas de entretenimiento ante la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y que por supuesto exige esta compañía.

Mediaset España, desde el inicio de la crisis sanitaria, ha establecido un riguroso protocolo de medidas de seguridad y preventivas aplicable a sus trabajadores, miembros de productoras y colaboradores externos para mantener una esfera de seguridad que permita la continuidad del servicio público que se lleva a cabo desde el ámbito audiovisual, tanto desde el punto de vista informativo como de entretenimiento".