La ex gran hermana, Marta López, no olvidará fácilmente la pasada semana. Y es que la cadena que preside Paolo Basile y para la que trabajaba como colaboradora de televisión, Mediaset, donde era uno de los rostros más conocidos, decidía poner punto y final de manera fulminante a su relación contractual, después de conocerse que López acudió días antes a una fiesta donde los asistentes no mantuvieron ni la distancia de seguridad ni las más mínimas medidas de autoprotección para evitar contagios por coronavirus.

Polémico y fulminante despido de Mediaset por su “irresponsabilidad”

La ya ex trabajadora de Mediaset no sólo hizo gala de una absoluta irresponsabilidad, sino que, además, puso en peligro al resto de compañeros de los programas a los que asistió después de haber ido a la citada fiesta, como, por ejemplo, los de ‘Salvame’, donde fueron muy críticos con ella por su comportamiento. Igualmente, las redes sociales cargaron contra la ex concursante de Gran Hermano, por lo que muchos consideraron una auténtica “irresponsabilidad”.

Este despido, sumado a las enormes críticas recibidas, provocaron que Marta López, afectada por todo, se alejase de las redes sociales de manera momentánea. De hecho, no ha publicado nada en Instagram desde que se conoció la noticia, a lo que hay que sumar su bloqueó a la posibilidad de comentar sus fotografías y el dejar de compartir stories.

Las primeras palabras de Marta López tras su polémico despido de Mediaset

Una situación de silencio en redes sociales que Marta López ha mantenido hasta hace apenas unas horas cuando ha vuelto a Instagram aunque, eso sí, sin hacer referencia alguna a lo ocurrido y desde un segundo plano, al comentar una fotografía de sus amigos Fani y Christofer, lo que deja claro que continúa muy atenta a todo lo que ocurre en el mundo del corazón y en las redes sociales, aunque nos pretenda hacer creer lo contrario. “Y que hablen..." y "muero de amor", son algunas de las escuetas palabras que les ha dedicado.

De momento, la estrategia de Marta parece ser mantenerse en silencio en sus perfiles oficiales en las distintas redes sociales y esperar a que las aguas se calmen, pues sólo hay que ver cómo han reaccionado los internautas con una simple comentario a una foto de otro perfil, para darse cuenta que los ánimos están aún muy caldeados.

