El “marrón” que manda Sánchez a las comunidades autónomas, entre lo mejor de ‘Herrera en COPE’

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha mostrado su opinión acerca de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha denominado "nueva normalidad". Un término que no ha gustado nada al comunicador, ya que ha considerado que con este paso lo que Sánchez ha buscado es "pasarle el marrón" a las comunidades autónomas.

Este martes, en este sentido hemos conocido en una comparecía de Pedro Sánchez posterior al consejo de ministros que ahora las comunidades pueden pedirle al Gobierno confinamientos selectivos, en la cual los Ejecutivos regionales puedan de esta forma limitar los derechos de libertad y movimiento de los ciudadanos para evitar así que los casos de coronavirus incrementen cada día que pasan.

"Va a ser difícil confinar de nuevo a la gente", ha advertido Carlos Herrera. Y en eso están muchos gobiernos autonómicos, quienes se encuentran ante la disyuntiva de si deben o no confinar a la población. El mayor problema es la crisis económica que esto puede generar, que ya va a ser grande por el confinamiento vivido.

Un confinamiento que ha impedido que muchos vean a sus familiares durante muchos meses. "No deberían darse abrazos, pero hay que entender a esas familias que llevan tanto sin verse".

El "escarnio" con las cifras

No en vano, no todos han podido reencontrarse con sus familiares, ya que en esta pandemia muchas personas han perdido la vida. No sabemos cuántos, algo que ha criticado de forma dura el presentador de la cadena COPE. Ha llegado, incluso, a calificar esta situación como un "escarnio", dada las fechas en la que nos movemos, y se ha preguntado a quién va a homenajear Sánchez en julio, en el funeral de Estado organizado por el Gobierno.

"Aquí hay una pregunta que se puede hacer cualquier español que haya perdido a un ser querido: 'cuando se haga el homenaje de Estado el próximo 16 de julio, ¿mi pariente será de los 28.323 a los que se reconoce como fallecidos o de los 16.000 a los que el Gobierno está faltando al respeto de una forma absolutamente insoportable?'".

"¿Cómo tienen que tomarse miles y miles de españoles que el Gobierno de su país, que reaccionó tarde a la pandemia, no les reconozca en el número oficial de víctimas?"

