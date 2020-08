Ayuso pedirá estado de alarma si hace falta pero rechaza confinamiento total

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que solicitará al Gobierno central la declaración del estado de alarma, si es necesario por el aumento de casos de coronavirus en la región, aunque ha sostenido que "no nos podemos permitir confinamientos".

De esta forma lo ha expresado en la presentación del plan preparado por la Comunidad de Madrid para el comienzo del curso escolar 2020-2021 de forma semipresencial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este martes, que las comunidades autónomas que consideren necesario declarar el estado de alarma en parte o en todo su territorio pueden solicitarlo y contarán con el apoyo del Ejecutivo para hacerlo.

Díaz Ayuso ha señalado que solicitará "todo aquello que haga falta" para "proteger la salud de los ciudadanos", si es "necesario", al ser preguntada si se plantea pedir al Gobierno central la declaración del estado de alarma ante el aumento de contagios de covid-19 en la región.

No obstante, la presidenta madrileña ha estimado que "no nos podemos permitir confinamientos", antes de subrayar que "el confinamiento total y la alerta no sirven de mucho", sino "todo lo contrario" porque se traslada "una imagen muy perjudicial" para Madrid y para España.

"No se puede pasar del estado de alarma a la nada y a la ausencia, como ha ocurrido este verano, y de la nada y de la ausencia otra vez al estado de alarma. Tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas para que, en base a nuestra autonomía, según esa estrategia, caminemos juntos", ha reclamado Díaz Ayuso.

"Ya llevamos dos meses poniendo en tela de juicio la situación de la Comunidad de Madrid y tengo claro que si todos seguimos las normas, si atendemos a las indicaciones que se están transmitiendo desde la Consejería de Sanidad y si entre todos ponemos de nuestra parte para que la vuelta a los colegios sea segura, podremos sortear estos obstáculos", ha indicado.

El Gobierno regional no descarta adoptar medidas "más drásticas" en relación a la movilidad y a la concentración de personas en caso de que se produzca un aumento "en exceso" de la tasa de incidencia del virus en determinados territorios de la región, como ocurrió en el municipio de Tielmes, según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Según el consejero, el número de casos positivos de covid-19 continúa en "ascenso mantenido" en la Comunidad de Madrid, donde hay 1.300 pacientes con coronavirus hospitalizados y 168 en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Madrid aboga por adoptar medidas "de carácter individualizado" por Zonas Básicas de Salud, en las que se adoptarían las decisiones oportunas si se detectan "dificultades" en la contención del virus desde el punto de vista asistencial.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado hacer hipótesis sobre la posibilidad de que se confinen selectivamente barrios o distritos de la capital para frenar contagios porque podría generar alarma y ha agregado que el Ayuntamiento tiene medios para llevar a cabo esta medida si así se decide.

El también portavoz nacional del PP, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez un "marco jurídico uniforme" para que las autonomías tengan legitimidad jurídica con la que establecer restricciones para frenar el avance del coronavirus.