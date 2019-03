Mario Vaquerizo habla de su artrosis y de cómo le ha afectado en su día a día

MADRID, 14 (CHANCE)

Mario Vaquerizo ha hablado en la presentación de Pantene sobre su enfermedad y también ha contado cómo han vivido estos duros momentos la gente que le rodea. Y es que sin duda, Olvido y sus amigos también han sufrido las consecuencias de esta fatal artrosis que le ha provocado estar en reposo durante más de dos meses.

En cuanto al proceso de su enfermedad, asegura que no está siendo nada fácil: "Está siendo duro, no tanto por los dolores físicos sino por lo mental, me he visto imposibilitado para hacer muchas cosas". Además, confiesa que: "He perdido mi forma física porque llevo tres meses sin ir al gimnasio pero tengo que pasar por eso, esta enfermedad es complicada pero no tanto como otras". También, nos ha querido explicar al detalle en qué consiste su artrosis aunque por sus palabras parece que le han dicho varios diagnósticos: "Es una artrosis degenerativa mezclada... Pero muchas veces los pobres médicos no saben diagnosticarte". Él siempre tiene una solución para todo por eso, confiesa que el mejor diagnóstico es: "El que tú sientes en tu día a día y cuando tú puedes desenvolverte por ti mismo".

MARIO VAQUERIZO Y SUS NUEVOS PROYECTOS: "ME MARCHÓ A MÉXICO EL SÁBADO"

El cantante sigue yendo a rehabilitación: "La recuperación a veces es más lenta debido a que por tu rutina no puedes hacer cien por cien los ejercicios". Pero como ya sabemos, el marido de Alaska es imparable y nos cuenta que tiene un nuevo entretenimiento y es que se va a México: "Ahora coincido con el lanzamiento del nuevo disco de Fangoria, me he metido en una furgoneta a recorrerme España. Me marcho a México el sábado". Además, Mario acaba de terminar el libro que tenía entre manos y pronto será la publicación.

MARIO VAQUERIZO HABLA DEL DRAMA QUE VIVIÓ EL DÍA DE NOCHEVIEJA

Lo peor de la enfermedad ha sido el dolor físico que ha sentido durante estos meses de atrás: "El dolor es malísimo, yo lo pasé muy mal". Además, se ha desahogado contando un momento que se le ha quedado grabado en la mente porque dejo tirados a sus amigos: "Tuve que anular mi cena de Nochevieja, llamé a Topacio llorando porque quería aguantar hasta el final. Encima les deje sin comida porque cenábamos en mi casa y tuvieron que ir a un supermercado a comprar un pollo asado". Sin duda, el marido de Alaska siempre deja espacio al humor y es un hombre que se caracteriza por su positividad a la hora ver los acontecimientos que le manda la vida. Tanto es así, que afirma que la mejor recuperación para su artrosis es el trabajo: "Tienes que ver que es una cosa transitoria, afortunadamente no son enfermedades terminales. Me ha tocado esto pero a base de currar se va".

Un gran apoyo para Mario Vaquerizo ha sido su mujer: "Olvido me ha cuidado mucho y también se ha desesperado mucho". Con mucho humor ha querido bromear sobre las declaraciones que hizo Alaska en El Hormiguero de que no podía tocarle: "No me podía tocar, ni yo a ella. Con lo que soy yo, que soy un maricón en una feria que me muevo para arriba y para abajo". El manager confiesa que todo el mundo de su alrededor estaba muy preocupado por él porque no veían al Mario de siempre. Ahora, ya puede decir que: "Yo estoy bien porque aunque parezca una tontería no busco el reconocimiento de los demás, el reconocimiento lo buscas en ti mismo".

Atrás quedó la mala racha de Mario Vaquerizo que aparece radiante mostrando su perfecta melena canosa siendo el primer hombre embajador de la marca Pantene. Sin duda, al marido de Alaska es imposible que alguien le pare y ya está de nuevo dando guerra como siempre. Esperemos que la rehabilitación le haga mejorar y se pueda encontrar perfecto del todo en poco tiempo para que podamos disfrutar al completo de él.