María Teresa Campos rompe su silencio y habla emocionada de Jesús Mariñas: "Ha sido muy duro"

Este martes, Jesús Mariñas fallecía a los 79 años a consecuencia de un cáncer de vejiga. Todo el mundo de la prensa rosa continúa consternado y los mensajes de cariño no han dejado de sucederse cuando trascendía la noticia. María Teresa Campos mantenía una amistad de muchos años con el periodista y ha realizado unas breves declaraciones sobre Mariñas en 'Sálvame'. Muy emocionada, confesaba que "el golpe ha sido duro porque yo a él le quería y él a mí también. Al borde del llanto y acompañada por Gustavo, ha manifestado su pena por no haber podido despedirse del periodista con el que ha trabajado durante décadas. La última, en el programa '¡Qué tiempo tan feliz!'.

"Sé que él me quería mucho, incluso cuando a veces se metía conmigo y yo le dijera las cosas que le dijera a él" añadía, contando una anédcota que refleja lo especial que era su relación: "Cuando me decía alguna cosa siempre le decía 'el día que tú te mueras iban a ir tres a tu entierro, pero ya van dos porque yo no voy a ir*'. Siempre estábamos de broma el uno con el otro".









Terelu Campos, hija de María Teresa, también quiso realizarle un homenaje a Jesús Mariñas. Esta vez a través de su cuenta de Instagram. "Hoy perdemos a un referente del periodismo de la crónica social de nuestro país. A un pionero. A un maestro. A un amigo con el que he compartido desde los momentos más bonitos de mi vida hasta los peores. Siempre en el corazón de la familia Campos". Además, indicaba que "era un hombre muy especial y libre".









Jesús Mariñas pidió que no se realizase ningún sepelio en su memoria. Por ello, sus familiares le han despedido en la intimidad.

Jesús Mariñas: su recordada trayectoria, su vocación antes del periodismo y su "¡Que te calles, Karmele!"

Jesús Mariñas nació el 3 de octubre de 1942 en A Coruña, donde a los 14 años estudió declamación en el Conservatorio de esta ciudad. Pensaba ser artista, pero influenciado por María Luisa Durán Marquina, profesora de declamación y redactora de El Ideal Gallego, se declinó por el mundo del periodismo y se licenció en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Posteriormente, se trasladó a Madrid y, con la ayuda de Jesús Vasallo, alto cargo de la Prensa del Movimiento, trabajó para el periódico Mediterráneo de Castellón de la Plana. Luego se trasladó a Barcelona, concretamente para trabajar en 'Tele Expres' (1967). A raíz de esto, comenzó a hacerse un hueco en la prensa rosa al convertirse en redactor de reconocidas revistas como Semana o Pronto. Asimismo, en los años 70 debutó en la radio y se hizo con su propia sección en el programa de Luis del Olmo, 'Protagonistas'. En 1988 se incorporó a Radio Miramar de Barcelona para formar parte del espacio 'Cosas' y 'Mitad y mitad', presentado por Alejo García. Posteriormente, también en radio, colaboró en 'El primero de la mañana' de Antonio Herrero, en la Cadena COPE.

Trabajó durante décadas hasta prácticamente el final de la vida y ha regalado momentos inolvidables para la pequeña pantalla española como su inolvidable "¡Qué te calles, Karmele!". Descanse en paz.