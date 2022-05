Muere Jesús Mariñas a los 79 años tras meses luchando contra un cáncer

El mundo del periodismo se viste de luto. Y es que tal y como acaba de adelantar la revista 'Diez Minutos' acaba de fallecer uno de los rostros imprescindibles de la crónica rosa de las últimas décadas.

Jesús Mariñas llevaba unos meses luchando contra un cáncer de vejiga y hace unas semanas ingresó en el hospital con pronóstico reservado. Pero la última fotografía que pudimos ver de él hacía presagiar que algo no iba bien. El periodista, referente en el mundo del corazón, ha fallecido a los 79 años de edad en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid al no poder superar esta enfermedad, contra la que llevaba tiempo lidiando. Fue hace apenas medio año cuando le informaron los médicos de la agresividad de su cáncer, pero él ha luchado hasta el final y deja un gran legado a sus espaldas en el mundo del corazón.

En todo este tiempo han sido contadas las veces que, gracias a las publicaciones que han hecho en sus redes sociales el marido de Jesús, Elio Valderrama, o algunos de sus grandes amigos, como Chelo García Cortés, hemos visto al periodista, que durante su ingreso conservó las ganas de vivir y su sentido del humor ácido e irónico hasta el último momento.

Fue a finales de 2021 cuando el emblemático y querido tertuliano anunciaba que padecía un cáncer de vejiga del que, estaba convencido, conseguiría recuperarse. Sin embargo, su estado de salud empeoraba y el 30 de marzo, ante su negativa para comer y sus dificultades para hablar, era trasladado al hospital. Ya no volvió a salir del centro médico, donde ha pasado sus últimos días acompañado en todo momento por su marido, con el que llevaba 36 años de relación.

Con él el mundo del periodismo rosa y la crónica social pierde a un referente, ya que en su trayectoria de más de medio siglo trabajó en diferentes publicaciones escritas - y en la revista 'Diez minutos' y el diario 'La Razón' casi hasta el último momento - y colaboró en los programas de corazón más importantes de la pequeña pantalla, como 'Sálvame', 'Salsa Rosa' o 'Dónde estás corazón', y en espacios radiofónicos como 'Protagonistas', al lado de Luis del Olmo.





Sus últimas declaraciones

Durante todo este tiempo ha llevado su enfermedad con total discreción, sin querer hablar mucho del tema y sin que se le diera ningún bombo, limitándose a luchar hasta el final, que tristemente ha acabado con su fallecimiento este 10 de mayo que quedará como una fecha imborrable en el calendario para muchos de sus compañeros de profesión, especialmente algunos que llevan con él desde sus inicios como María Teresa Campos, que le ha acompañado en muchos de sus proyectos profesionales.

El actual colaborador de la revista Diez Minutos concedió una entrevista a este mismo medio donde tenía su propio blog, el pasado mes de octubre para anunciar que padecía cáncer de vejiga. Y es que llevaba tiempo alejado del foco mediático y se vio obligado a dar explicaciones ya que él siempre estaba en todos los eventos y muy cerca de los famosos para saberlo todo sobre ellos y contarlo al gran público, que hoy llora su pérdida. "Un trastorno de salud me ha tenido retirado de la circulación. Hace un par de meses me diagnosticaron un problema", dijo con cierto miedo a pronunciar la palabra cáncer. "Para mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra", añadió, con mucha incertidumbre por su futuro, ese que hoy se ha apagado.

Lo último que supimos de él es que el pasado lunes, tal y como dieron a conocer desde Informalia, fue sedado después de más de un mes en el hospital sin experimentar mejoras y habiendo perdido el apetito y las ganas de hablar y comunicarse debido al agresivo tratamiento al que estaba sometido, tal y como informaron desde 'Socialité', el programa de María Patiño. "No he pasado miedo, porque no me quita el sueño. Esto no quiere decir que no me lo tome en serio", añadió también el periodista, dejando claro que iba a luchar hasta el final y confiando plenamente en los médicos.

item no encontrado





Así anunció Jesús Mariñas que padecía cáncer

"No sé cuánto va a durar el tratamiento. Las cosas de salud me las echo a la espalda para no inquietarme ni dejar de dormir y seguir relativamente feliz", dijo Jesús Mariñas el pasado mes de octubre cuando anunció que padecía cáncer de vejiga. "Me encogí de hombros. Hay que admitirlo y hay que luchar, superarlo. Hay que tener entereza, fortaleza y dos cojones para tirar adelante. Además, no queda otra. Yo estoy seguro de que voy a salir de esta", concluyó. Un deseo que por desgracia no se ha podido cumplir y que nos deja con el corazón encogido pero con mucho ejemplo a sus espaldas en el mundo del corazón donde siempre será referente para todos.