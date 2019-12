María, obligada a ejercer la prostitución: “500 euros al día o nos mataban a palizas”

La trata de personas mueve en España entorno a los cinco millones de euros al día. Es la esclavitud del siglo 21 de la que algunas mujeres, como María, consiguen escapar.

María es un nombre ficticio porque no quiere que nadie la reconozca desde que aprovechó “un descuido de la personas que me secuestraron para huir y acercarme a la comisaría de la calle Montera, en Madrid.” Así explica María en COPE como consiguió librarse de un calvario que incluía “que me tuvieran atada a una cama, palizas constantes y me obligaban a prostituirme para sacar 500 euros al día o me decían que me iban a matar”.

En Rumanía, su familia intentó denunciar su desaparición un mes después de que llegara a España, pero “la situación policial en mi país, - nos cuenta María - es muy distinta a la española". "Además, el que creí que era mi novio formaba parte de una red de traficantes de personas que manejaba mucho dinero y eso siempre lleva aparejado la corrupción de las autoridades. Su madre se había presentado a alcaldesa de la ciudad en la que vive mi familia”, cuenta. “Nunca acepté en lo que me había convertido y era de las chicas más conflictivas del grupo. Les daba muchos problemas porque me oponía a todo ”. Esta joven rumana nos explica en COPE que “eso fue lo que me llevó a huir, sabía que acabarían matándome tarde o temprano, y más que un acto de valentía fue la única opción que tenía”.

Lo que no sabía María es que esta red rumana de prostitución y trata de personas no lo iban a permitir. “Cuando por fin pude ponerme en contacto con mi familia me contaron que habían intentado matar a mi hermano a la salida del colegio y que mis padres tuvieron sacarle del centro”, reconoce destrozada y llena de remordimientos María al enterarse de que su familia está ahora en peligro.

PINTAR PARA SOBREVIVIR

El caso de María es solo un ejemplo de la tragedia de la que quieren salir una 50 mujeres que subastan en Madrid las obras que pintaron como terapia a su dolor y para ayudar a otras víctimas de la trata de personas.

Esta iniciativa está promovida por Art & Culture Without Borders (ACWB) y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) tendrá lugar en el Hotel Pestana Plaza Mayor de la capital madrileña.

El cuadro de María es un paisaje de tonalidades alegres porque dice que “ya he sufrido demasiada tragedia en su vida”. Tal y como ha explicado la organización, las obras subastadas son pinturas (25 acrílicos sobre papel y otros 25 sobre lienzo) resultado de los talleres que Kico Camacho y Paulina Parra impartieron a estas mujeres durante los meses de julio a septiembre de 2019. Estos cursos tenían como objetivo de que las víctimas expresaran su dolor,su sufrimiento y también su esperanza a través del arte.

ESCLAVOS DEL SIGLO XXI

En España, el negocio de la trata de personas mueve en torno a cinco millones de euros al día". En Europa, son 2.280 millones de dólares, y 32.000 millones a nivel mundial. Son datos facilitados por la Brigada Central de Trata de Seres Humano de la Policía Nacional.

Son cifras que, aforturnadamente, mejoran respecto a las estadísticas de años anteriores. El Balance 2014-2018 de previsión y lucha contra la trata de seres humanos, publicado por el Ministerio del Interior, refleja que el número de personas en riesgo en casos de explotación sexual alcanzó las 9.300, por las 11.700 en los casos de explotación laboral.

La mayoría de las víctimas son nigerianas, rumanas, venezolanas y colombianas. En el caso de los detenidos, destaca la procedencia de España, Rumanía y Nigeria.