Margarita del Val: su proyecto junto a su marido, su crítica a Victoria Abril y el mensaje que envió el 8-M

La pandemia ha provocado una situación inédita en España, que ha llevado a que multitud de virólogos, científicos o médicos estén en el centro de la información, tanto en televisión como en prensa escrita o radio, donde valoran, prácticamente a diario, la evolución de la covid-19 en nuestro país y las medidas que se van tomando desde las distintas instituciones. Uno de estos rostros es el de Margarita del Val, que con su opinión y sus predicciones ha calado en gran parte de la población.

Doctora en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, por la Universidad Autónoma de Madrid, es más conocida en los últimos meses como investigadora científica del CSIC. Cuenta con investigaciones dirigidas a estudiar la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales. Dentro de este campo, ha estudiado varios temas, como el diseño de la primera vacuna experimental. Su trayectoria profesional traspasa nuestras fronteras, ya que ha investigado en el Instituto Federal de Investigación en Enfermedades Virales de Animales, en Tübingen, en Alemania, así como en la Universidad de Ulm, en el mismo país. Otro de sus papeles importantes es que ha sido representante de nuestro país en la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Margarita del Val es todo un referente a la hora de opinar sobre el coronavirus y su evolución





Familia de científicos

Las raíces de Margarita están estrechamente vinculadas al mundo de la química. Del Val es hija de químicos y la mayor de cinco hermanos. Además, está casada con un biólogo y es madre de una investigadora en biomedicina y un estudiante de ingeniería. Ella misma ha reconocido en alguna ocasión que eligió la química 'por descarte'. Ha asegurado que la física "se le daba mal", las matemáticas "le habían satisfecho", mientras que la biología le parecía "poco científica".

Finalmente, en cuarto año de carrera se decantó por la bioquímica y acabó en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde se especializó en el ámbito de las vacunas, en el que lleva trabajando 40 años. En este campo, destacó por ser pionera en el diseño de la primera vacuna experimental basada en epítopos T aislados, un concepto que se usa como base para varios ensayos clínicos. De lo que no tuvo dudas en ningún momento es de que se iba a dedicar al mundo de la ciencia, porque era algo que había vivido desde pequeña.

Proyectos profesionales que ha puesto en marcha

Hace ya más de diez años, en febrero del 2011, Margarita del Val creó un blog junto a su marido, Enrique J. de la Rosa, licenciado en Ciencias Biológicas. Bajo el nombre 'Ciencia con chocolate', abrieron un canal en el que hablar de ciencia y ayudar a otros a aprender de la materia de la mano de dos profesionales.

En abril de 2020, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) puso en marcha la plataforma Salud Global, con el objetivo de agrupar a equipos de investigación contra el covid-19 y Margarita del Val se convirtió en la coordinadora. En la plataforma colaboran más de 150 grupos de investigación de especialidades diversas como la biotecnología, nanotecnología o demografía, con la finalidad de tratar los distintos retos que plantea el SARS-Cov-2.

Su respuesta a las críticas de Victoria Abril a las vacunas

Hace unos meses, la actriz Victoria Abril se mostraba muy crítica con las medidas que se estaban tomando en España para intentar controlar la pandemia, y en especial con la vacunación. En sus declaraciones apuntaba: "Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas".

Las palabras generaron un gran revuelo social y fueron muchos los que contestaron a Abril. Entre ellos, la viróloga Margarita del Val se pronunció al respecto en una intervención en el programa 'Liarla Pardo' apuntado que ella "no es actriz de teatro", mientras que Victoria "no es viróloga". Y añadía: "La eficacia de las vacunas la saben ustedes. No hay más que mirar en las residencias de ancianos. Son eficaces".





El mensaje que mandó a sus padres días antes del inicio del confinamiento

En una entrevista, Margarita reveló el mensaje que envió a sus padres a inicios de marzo de 2020. La viróloga confesó que no acudió a la manifestación del 8 de marzo porque se dio cuenta de que "aquello iba a contagiar a mucha gente", aunque asegura que "tenía pensado ir". Al tomar la decisión, llamó a sus padres y les pidió dos cosas: que "acumularan comida para dos meses" y que "no salieran de casa".

"Yo pensaba ir", afirmó la viróloga, pero cambió de opinión al caer en la cuenta de la cantidad de contagios que iba a producir. Finalmente, del Val decidió quedarse en casa "trabajando todo el día". Pese a esto, y la advertencia que lanzó a sus padres, meses después Margarita reconoció que había otros sitios mucho más peligrosos a nivel de contagios, que una marcha de este tipo. "Habría sido peor ir a un plató de televisión, como empezaban a pedirme, solo porque era interior", aseguró.

El mensaje que lanzó el 8-M

Después del aviso que envío a sus padres, Margarita del Val escribió otro texto que empezó a circular por España a través de Whatsapp: "Hola, soy Margarita del Val, viróloga e inmunóloga, no epidemióloga", arrancaba el mensaje que intentó difundir. La viróloga estaba siguiendo con atención lo que estaba ocurriendo en China e Italia en los primeros días de marzo de 2020, lo comentó con gente de su grupo y decidieron que debía difundirse.

Cuando el virus empezó a propagarse por España, días más tarde del envío de dicho mensaje, todo el mundo quería hablar con Margarita. Ella había sido la primera en lanzar el aviso y ante un panorama de tanta incertidumbre, todos querían escuchar la voz de la viróloga que había sido capaz de anticiparse a los hechos que nos esperaban.

Sus predicciones durante la pandemia

Del Val se hizo muy popular y su voz se escuchaba en diversos medios de comunicación, desde la televisión a la prensa escrita, pasando por la radio. La experta se mostró muy crítica desde el inicio de la pandemia con la gestión llevada a cabo tanto por el Gobierno Central como por los autonómicos, todo ello con los datos sobre la mesa, para justificar sus argumentos y predicciones.

#AUDIO ?? | Margarita del Val, en COPE: "Hemos propuesto al ministro un análisis sobre cómo se ha gestionado la pandemia" ?? https://t.co/8uhZFiFs5a — La Linterna (@linternacope) October 1, 2020





Con la llegada del verano de 2020, Margarita alertó de lo que iba a ocurrir tras la relajación de medidas anunciadas por Pedro Sánchez, y acertó, llegó la segunda ola. Al igual que ocurrió con otras fechas clave como el puente de la Constitución o la Navidad. Estos aciertos y muchos otros, le han convertido en una de las voces de referencia de la pandemia en España.

Antes de la llegada del coronavirus, su pasión por el trabajo, sumada a su experiencia y su rigor, se hacían notar en su laboratorio, donde ha logrado importantes avances en distintas líneas de investigación. A día de hoy, compagina su labor de estudio con la coordinación de la plataforma Salud Global, que agrupa equipos de investigación contra la covid-19. Además, participa en distintos medios de comunicación para analizar la evolución de la pandemia. Su marido Enrique asegura que trabaja entre 14 y 16 horas al día, a un ritmo frenético.





Respecto a su opinión de las distintas medidas que se han ido tomando a lo largo de los meses, Margarita siempre ha defendido que lo más inseguro y los lugares que más contagios producen son los interiores. Por otro lado, se ha mostrado muy crítica con los confinamientos perimetrales, asegurando que "no solucionan nada".

Sobre su futuro, "Lo que querría es volver a su laboratorio y a la plataforma, que es lo que le gusta, pero se siente responsable de lo que mueve y por eso está tan atenta a los medios", asegura Enrique. Además, destacada dos puntos esenciales respecto a su postura en los medios: "lo mucho que se prepara y lo implicada que se siente en todo esto".